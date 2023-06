Celebración Día de la Familia Liceo Municipal de Coinco

La actividad reunió a más de 70 docentes de la región, quienes presentaron sus trabajos en

distintas modalidades, como exposiciones orales y pósteres. Las temáticas abordadas fueron

variadas e incluyeron experiencias innovadoras de aula, evaluación para el aprendizaje,

indagación científica, investigaciones educativas, propuestas didácticas, experiencias en

Comunidades de Aprendizaje y adaptación de recursos de aprendizaje.

Durante el mes de mayo se llevó a cabo el III Congreso Regional de Indagación Científica para

la Educación en Ciencias organizado por el Programa ICEC de la Región de O’Higgins,

implementado por la Universidad de O’Higgins. El evento contó con la participación de docentes

y educadoras de párvulos que forman parte del Programa ICEC regional, quienes participaron a

través de distintas experiencias que permitieron el intercambio de ideas y la reflexión.

La actividad contó con la presencia de la Prorrectora de la Universidad de O`Higgins, Fernanda

Kri, quien señaló la importancia de reunir a docentes de toda la región después de dos años de

virtualidad debido a la pandemia. «Este primer congreso presencial permite tener una

conversación distinta a la que se tuvo en los dos congresos virtuales anteriores. Es muy

importante tener esta oportunidad. Los docentes, que vienen de toda la región, se reúnen a

compartir sus experiencias y desde ahí pueden hacer diferentes reflexiones sobre cómo enseñar

ciencias con indagación científica”, destacó.

Hernán Castro, director de ICEC Universidad de O’Higgins, expresó su satisfacción ante el

resultado de las exposiciones, afirmando que este encuentro refleja el trabajo realizado desde

las comunidades de aprendizaje. «Para nosotros como universidad estas acciones son muy

importantes porque nos permiten acercarnos a los profesores y desarrollar este intercambio

entre académicos y docentes del sistema escolar. Por otro lado, lo más relevante es que se abre

un espacio de reflexión y conversación respecto a distintas experiencias sobre de qué forma las

distintas experiencias que pueden aportar a desarrollar clases de calidad que vayan en beneficio

de los y las estudiantes».



En tanto, la educadora diferencial de la Escuela Juan Barros Roldán de San Vicente de Tagua

Tagua, Jessica Ramírez, compartió su experiencia a través de una presentación oral. Durante la

jornada enfatizó cómo utiliza la indagación científica como enfoque pedagógico en su aula. «Yo

me baso mucho en la conversación con mis estudiantes, que ellos me cuenten sus experiencias

previas. Como es un colegio rural, no puedo entrar en materia explícita con ellos, sin investigar

con ellos. Los saco al patio, que logren tocar, que ellos me cuenten sus experiencias de cuando

van al cerro, y al final llegan empoderados de las muchas cosas que van aprendiendo y te lo van

contando… entonces, también podemos aprender de ellos», resalta.

Uno de los momentos destacados del evento fue la mesa de conversación titulada «¿Cómo

aporta la indagación científica en la evaluación para el aprendizaje?», en la cual participaron

docentes en el campo de la educación científica, respondiendo preguntas y fomentando así la

interacción, el intercambio de experiencias y las reflexiones en torno al tema. Entre los

participantes se encontraba la profesora Pilar Reyes, directora ejecutiva del Programa de

Educación en Ciencias Basada en la Indagación de la Universidad de Chile, quien, además,

dictó la charla magistral “Indagación para el aprendizaje en el contexto de la educación

científica”. Reyes resaltó los resultados positivos del programa desde sus inicios. «Nosotros,

desde la Universidad de Chile, estamos desde el 2015 con el programa de Indagación Científica

para la Educación en Ciencias, pero desde antes con esta temática, y hemos visto que en 20

años ha sido realmente un cambio importante en la forma de ver la educación, de ver la escuela

y sentir la profesión».

Finalmente, Cristian Romero, estudiante de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales de la

Universidad de O’Higgins, expresó su entusiasmo por participar en este evento educativo.

«Decidí inscribirme porque me sirve para mi futuro. Como futuro profesor de ciencias, estas

herramientas van a servirme académicamente y después cuando sea docente podré ocuparlas

de una mejor manera».

El III Congreso Regional de Indagación Científica para la Educación en Ciencias fue un espacio

de aprendizaje, intercambio y colaboración, que promovió la innovación en la educación

científica y fortaleció la comunidad educativa en la Región de O’Higgins, que tiene como fruto el

trabajo a futuro desarrollado por las comunidades de aprendizaje instaladas en toda la región.



Sobre ICEC

El Programa ICEC, iniciativa del Ministerio de Educación implementada por la Universidad de

O’Higgins (UOH), tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las

ciencias naturales en escuelas y liceos de la Región de O’Higgins, a través de la promoción de

la indagación científica como enfoque de enseñanza. En este contexto, el congreso se presentó

como un espacio para compartir experiencias, reflexionar sobre la importancia de la indagación

científica en la evaluación para el aprendizaje y establecer comunidades colaborativas para

abordar los desafíos de la educación científica.