Madre de joven colombiano entrega detalles de la desaparición de su hijo

En la edición de este miércoles, les contamos de la desaparición del joven, Nicolás Vásquez Sánchez, quien se encuentra inubicable desde el pasado 26 de mayo en la comuna de Chépica. Quisimos conversar con su madre, Sandra Milena Sánchez, quien desde la desaparición del joven se ha encontrado muy activa en las redes sociales con el fin de poder encontrar alguna pista, desaparición que se produjo en el sector de Uva Blanca.

La acongojada madre dio a conocer que este martes llegó hasta la parcela donde sucedieron los hechos, donde los equipos investigativos le indicaron que hasta el momento no hay novedades del caso. Adujo que hay gran cantidad de personas buscando en el sector del rio, dando a conocer que su hijo vivía junto a un amigo en una vivienda que le entregaban en su lugar de trabajo.

El día de la desaparición compartió con su amigo en el sector de Las Arañas, previo a ello habían comprado una botella de whisky y cervezas. Antes de comenzar a compartir el joven de nacionalidad colombiana pasó a la casa de su madre, donde se despidió y le indicó que estaría en el domicilio y, que la llamaría al día siguiente.

La madre dijo que la última persona que vio a Daniel fue su amigo con quien vivía, pero este último se habría ido a acostar a eso de las 02:00 de la madrugada, quedando Daniel sólo en otra dependencia de la casa. Tras ello el joven despareció, sin que su amigo sepa que fue lo que sucedió. La madre comenzó la búsqueda en el sector del rio, ya que aduce que como era adepto a nadar y pescar y, ante la posibilidad de un accidente, es que las labores de búsqueda se han concentrado allí.

La madre cree que el joven de haber salido sólo, habría llevado su pasaporte, su cédula colombiana, su mochila, ropa o zapatos, ni siquiera llevó su celular, por lo que la madre cree que si hubiese decidido irse de la casa, al menos hubiese tomado su teléfono. Sobre algún conflicto con alguien, sostuvo que lo desconoce, ya que su círculo social es muy reducido, sumado a que al país llegó hace no más de ocho meses. En relación a nuevos operativos de búsqueda, la PDI no ha dado a conocer nuevos peritajes, no descartándose que en los próximos días se realice un nuevo rastrero, esto dependiendo de los antecedentes que se vayan recopilando