Rancagua está a la espera del informe del Ministerio de Hacienda y de Cochilco para saber si es considerada comuna minera.

Hasta la Moneda, específicamente a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) llegaron la diputada de O’Higgins, Natalia Romero acompañada del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, para solicitarle al Ejecutivo que incluyan a la comuna en la lista de beneficiarias de los recursos del Royalty Minero que empezarán a transferirse desde el 2024 una vez que la iniciativa entre en régimen.

Y es que durante la tramitación del proyecto de ley, la parlamentaria advirtió que Rancagua –por su condición de capital regional- no estaba considerada entre las más de 300 comunas que recibirán US$ 170 millones como parte del Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, y que tampoco se vería beneficiada con el Fondo de Comunas Mineras -cerca de US$ 55 millones- puesto que El Teniente está ubicada geográficamente en Machalí.

“NOS VAMOS SATISFECHOS Y ESPERANZADOS DE ESTA REUNIÓN”

Es por esto que la parlamentaria solicitó reunirse con el titular de la Subdere, Nicolás Cataldo, para solicitarle formalmente que Rancagua sea incluida en dicho proyecto considerando los efectos nocivos y las externalidades que, durante décadas, ha provocado la actividad minera en la comuna.

“Cuando empezamos a discutir el Royalty Minero y nos dimos cuenta de que Rancagua no estaba considerada en el proyecto, rápidamente nos pusimos en contacto con el alcalde Godoy y solicitamos reunirnos con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Y hoy (lunes) por fin hemos podido concretar ese encuentro donde manifestamos la importancia de que nuestra comuna sea incluida en los aportes que se transferirán en el país, porque son absolutamente indiscutibles todos los costos y externalidades que la actividad minera ha ocasionado en Rancagua”, indicó la diputada Natalia Romero.

En esa línea, la representante de O’Higgins adelantó “nos vamos bastante satisfechos y esperanzados de esta reunión”, asegurando que “no sólo pudimos manifestarle esta inquietud al subsecretario Cataldo, sino que también se nos comunicó que están a la espera de un informe del Ministerio de Hacienda y de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) para adoptar una decisión”.

Luego de la cita, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, indicó “El listado de comunas beneficiadas por el fondo de comunas mineras del Royalty no es una decisión discrecional. Tenemos que realizar el reglamento que va a precisar cómo se distribuirán los recursos, además de esperar el informe de Cochilco que nos va a informar técnicamente cuáles son las comunas mineras que cumplen con lo establecido en la ley para acceder al fondo”, explicó.

“LE INSISTIMOS QUE RANCAGUA MERECE RECIBIR RECURSOS DEL ROYALTY”

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy indicó que “Junto a la diputada Natalia Romero visitamos La Moneda para reunirnos con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, a quien le insistimos que nuestra ciudad de Rancagua merece recibir recursos directos del Royalty Minero”.

El edil rancagüino añadió que “Estos recursos son de suma importancia para poder financiar diversos proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y creemos que es de toda justicia que Rancagua sea declarada como ciudad minera, porque es la capital del cobre de Chile”.

En esta línea el edil rancagüino recordó que “El reconocimiento a Rancagua como ciudad minera tiene que ver con una verdad histórica, porque en Rancagua se nacionalizó el cobre, porque en el Plan Valle iniciado en los años 60 los trabajadores bajaron desde Sewell y fundaron las poblaciones Manzanal, Rancagua Sur, Ramón Torres y William Braden, por mencionar algunas; es decir, Rancagua se funda en base a la migración minera y reconocerla como cuidad minera es lo que estamos pidiendo”.

A esto, indicó “se suman las externalidades de la producción minera que históricamente han impactado en Rancagua, como el deterioro de las calles por el tránsito de camiones y buses de la minería, las externalidades medioambientales, que el canal de relave pase por Rancagua. Además, es importante destacar que gran parte de los trabajadores de planta y contratistas viven en Rancagua, sus familias se atienden en nuestros Cesfam, y sus hijos e hijas reciben educación en nuestros colegios y liceos. Entonces, también existe un impacto social importante por el alto costo de la vida en Rancagua porque somos una ciudad minera, antecedentes que se deben consideradar para que la ciudad reciba recursos directos del Royalty”, remató Godoy.