Gremios solicitan la salida del Seremi de Energía

Dirigentes sindicales del ministerio y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales denunciaron presuntos hechos de violencia y acoso laboral por parte del Seremi de Energía, Claudio Martínez, hacia una funcionaria. La afectada lleva cerca de 9 años trabajando en dicho Servicio en la región y ha desempeñado funciones en tres gobiernos consecutivos con diferentes tendencias políticas.

Ante estos hechos, los dirigentes de la ANEF y de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Energía (ANFUMEN) entregaron una carta al delegado presidencial de la región de O’Higgins, Fabio López, solicitando la renuncia del seremi y su separación de sus funciones mientras dure el proceso investigativo. Según los dirigentes, el representante del presidente en la región se habría comprometido a conversar con el ministro de Energía, Diego Pardow, y a realizar las gestiones necesarias para abordar esta situación.

En una entrevista con El Rancagüino, el delegado presidencial, Fabio López, se refirió al hecho en curso mencionando que «efectivamente hemos tomado conocimiento de que se abrió un proceso administrativo en la Seremia de Energía. No me puedo pronunciar sobre ello debido a que está en proceso y bajo secreto de sumario. Vamos a esperar los resultados. Recién me enteré el martes pasado. Si se trata de un sumario administrativo, el plazo es de hasta veinte días. No puedo hacer comentarios sin tener mayores antecedentes.»