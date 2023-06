Pymes del comercio piden mayor seguridad, apoyo económico y combate a los ambulantes

Cada 6 de junio se celebra o conmemora en Chile el Día Nacional del Comercio. Pero tras varios años de actividad a la baja, debido a diversos factores y circunstancias como el estallido social y la pandemia, muchos se preguntan si hay que celebrar o levantar una bandera negra.

Actualmente en Rancagua, un número importante de comerciantes y pymes del centro de la ciudad participan activamente en Comercio Seguro A.G. para ser un apoyo entre sus pares, especialmente en momentos tan difíciles como ahora. Por eso nos entregaron su opinión sobre la situación actual en la que se encuentran y que esperan por parte de las autoridades locales y nacionales.

Las preguntas que les hicimos a todos fueron para saber en qué estado se encuentra su rubro y el comercio en general en el centro de Rancagua, y qué pediría urgentemente a los mandos actuales para levantar a las pymes y a esta actividad de la economía que otorga un número importante de empleos.

Gabriela Valenzuela, de Gabriela Boutique.

“El comercio en general en el centro va en decadencia. Después de la Pandemia, ha mermado mucho las ventas, por el horario y por la inseguridad que le genera a las personas visitar nuestro centro. Por lo mismo se han cerrado y cerraran otros locales, si no se inyecta ayuda, orden y seguridad. Lo primero pedir y exigir a las autoridades una limpieza total y en todos los sentidos. En aseo y ornato, primeramente, es fatal la decadencia en ese aspecto. Además, contar con normativas para instalación de nuevos locales, en estructura y salubridad. Otro punto es erradicar el comercio ambulante, que es la mayor problemática para la visual, limpieza y lo armónico que debería ser el centro de Rancagua”.

Cristian Farias, socio de Distribuidora La Illapelina.

“Nuestro rubro es de alimentos, productos de primera necesidad. Tenemos flujo más o menos constante, eso si no ajeno a todo los que nos aqueja hace años donde se ha visto una disminución en las ventas por distintos factores, entre ellos estallido, la pandemia, la delincuencia y comercio informal, etc. Creo que las autoridades deberían entender que la ciudad tiene importancia y una historia que atesorar y cuidar para nuestro país. Independiente los problemas que nos aquejan como Comercio debemos cuidar nuestro casco histórico en comunidad. A medida que se tome conciencia en este tema, junto con lo ya expuesto en varias ocasiones a las autoridades, el comercio en su conjunto aflorará”.

Carolina Quezada, de Como en Casa.

“En el rubro en el que yo trabajo, de alimentación, está muy inestable ya que hay días buenos y malos. Las fechas claves ya no son como antes, nos queda esperar si esto nos favorecerá en un futuro. Si el comercio en general se arreglará, solo lo sabemos si se estabiliza y se reactiva la economía. Es una incertidumbre con la que vivimos día a día. Le pediría a las autoridades medidas como mayor seguridad en el casco histórico de Rancagua por la delincuencia, los mecheros y ambulantes, hermosear todo el sector, que vuelta a tener un interés para las personas, las familias que quieren venir a comprar a estos sectores. Es triste ver cómo está de olvidado una ciudad tan linda como Rancagua y con historia”.

Roberto Vega, propietario local Mil Joyas.

“Llevamos 5 años en este rubro y hemos llegado hoy con muchas dificultades. Para nosotros que somos Pyme este año se ha incrementado la delincuencia y han bajado las ventas en un 40%. Nos toca abrir más tarde y cerrar más temprano por tema de seguridad. Nos han robado 2 veces dejándonos con pérdidas y daños al local, han entrado en las noches y dañando los locales vecinos. Pedimos a las autoridades cámaras de seguridad en las calles y más patrullaje en el día como en la noche para poner mano dura a los delincuentes que tienen al punto de cierre de muchos locales”.

Cristian Godoy, de Boutique Daniela Samaniego.

“Tenía un local pub nocturno y debido a la baja en ventas tuve que arrendarlo. Con mi mujer comenzamos otro emprendimiento en calle Estado enfocado a la ropa y calzado. Trabajamos en familia y nos damos tiempo para nuestros hijos. Todos concuerdan en que hay bajas ventas, no hay dinero circulante, no hay bonos ni nada que se pueda generar plata en la gente para que ande comprando. Además, la cesantía influye y está todo más caro. Espero que se inyecte plata a las pymes, al caso central en Rancagua y más fiscalización al comercio ilegal. Hoy los inspectores pasan por los locales establecidos, pero no se preocupan de eso que está desatado. Son verdaderas bandas que llegan a vender a Rancagua provocando robos con poca fiscalización y pocos carabineros”.

Samer Abugatha, dueño de Sushi HITT.

“Actualmente sufrimos de una baja brusca en las ventas, con mucha dificultad para cumplir con nuestras obligaciones financieras especialmente pago de arriendo y sueldo. Les pedimos ayuda directa a las autoridades para las pymes, con subsidios y al micro empresas, brindar mejor seguridad para el casco histórico de Rancagua para que la gente tenga sensación de seguridad”.

Luis Mauricio Vera Rodríguez-Peña, de AUDIFORTE.

“El comercio se encuentra muy delicado debido a que ha pasado por el estallido social, la pandemia del Covid 19, la inflación y ahora con la falta de liquidez que afecta. Nuestras espaldas financieras son muy frágiles por lo que es muy difícil mantenerse. Pero somos optimistas. Esperamos que haya un repunte en el comercio en general. Y a las autoridades les pediría que pusieran más énfasis en el tema de la seguridad porque todos los días el gremio sufre robos y asaltos, o a veces desvalijamiento por las noches. Queremos que nuestro entorno sea agradable y seguro para visitar porque además vivimos día a día con este patrimonio cultural. Además, pedimos flexibilizar la tramitación de créditos de trabajo, que nos sintamos apoyados y respaldados, que se muestren comprometidos”.

Sandra Valenzuela, de Óptica GSI.

“Llevamos casi 10 años con nuestro local, una óptica familiar. Tras todos estos años vimos cómo más de 60 cortinas debieron bajar, unas de Comercio Seguro y otras no, y ver eso es triste. Además, hay mucha rotación en los locales, que no duran mucho. Por nuestra asociación soy la encargada del Comité de Bienestar y hemos ayudado a muchos. Otros no pudieron reinventarse porque estaban tan mal y quedaron con deudas, sin poder hacer nada al respecto. Hoy necesitamos que las autoridades pongan manos a la obra e inyecten a los comerciantes establecidos una ayuda. También sería de ayuda poder eliminar, condonar o re pactar deudas previsionales que impiden que se pueda postular a proyectos y fondos. Se debe buscar una forma. Además, tenemos la invasión el comercio ambulante provenientes de Santiago acá en el Paseo Independencia, sobre todo en fechas importantes como el día de la Madre, por ejemplo, y eso nos arruina”.

Carolina Piper, de Pastelería Klaus Paseo Independencia.

“Con gran pena hemos visto cómo en los últimos años el público ha huido hacia otros sectores por la falta de seguridad, de limpieza e incluso por la contaminación acústica. La venta en este local es hoy poco más de la mitad de hace 5 años. Esto más el comercio ambulante, hacen cada día más difícil permanecer en este lugar. Necesitamos una firme disposición de las autoridades a apoyar a quienes pagamos patentes municipales, impuestos y damos trabajo formal a cientos de personas. Le pido al alcalde que cuide su ciudad, que se comprometa a limpiar las calles del comercio ambulante, a proporcionar más seguridad, tanto para los locatarios como para los transeúntes que temen que los asalten a plena luz del día, y que se invierta en hermosear el Paseo Independencia”.