Desbarrancamiento de vehículo moviliza a Bomberos de Chimbarongo

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Si los negocios o el trabajo no marchan como debieran, pon más ánimos y no te dejes arrastrar por las circunstancias adversas. Haz acopio de fuerzas este fin de semana y muéstrate dispuesto con firmeza a salvar los obstáculos que te puedan acaecer.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Procura no hacer grandes gastos que podrían perjudicar seriamente en tu economía, ahora es el momento de pensar en ello. Tienes posibilidades de vivir intensamente una relación que podría ser importante en el futuro, pero no lo conseguirás con regalos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La intimidad con tu pareja es importante, pero no lo único. Encontrarás placer en cosas sencilla, sin demasiada importancia. Un imprevisto familiar puede alterar tus planes, pero no tendrá mucha importancia, dedícale exclusivamente el tiempo que requiere.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si vives por encina de tus posibilidades en el terreno económico, tendrás problemas ahora que te surgen gastos extraordinarios de cierta relevancia, pero también la suerte de contar con buenos amigos que te saquen del apuro.

LEO (23 julio-22 agosto).

Encontrarás algún problema en el trabajo que puede llegar a afectarte en lo personal. Trata de solucionar los asuntos domésticos de una vez por todas, antes de que puedan convertirse en un penoso lastre. La salud se recupera por completo, enhorabuena.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las gestiones que ahora comienzan serán de gran apoyo para una que has iniciado hace poco y en la que conseguirás tus primeros éxitos. Puedes empezar a buscar soluciones a tus problemas de dinero.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los asuntos económicos no van a preocuparte en este día, y tan sólo emplearás unos minutos en cerrar el presupuesto del mes. Sin alteraciones tampoco en el campo amoroso, en el que lo más destacado puede ser una sorpresa para un futuro inmediato.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Día lleno de amor, pero también plagado de motivos de desacuerdo entre tu pareja y tú, posiblemente relacionados con la vacaciones. Tendrás que ceder en unas cosas, pero acabarás sacando ventajas en otras que te interesan bastante, no puedes llevarte todos los ases.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Vivirás hoy momentos de plenitud física, de gran vitalidad y ganas de quemar energías, podrás aprovechar para viajar o para la práctica de algún deporte de temporada que implique un gasto físico de gran intensidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No te lances hoy al vacío sin protección. No confíes en que Mercurio está dándote cobijo porque no es así, aunque tú te sientas arropado. Esa sensación viene de una persona que tienes muy cerca y que hace de filtro a tu alrededor.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No te vendrán hoy en absoluto bien los compromisos familiares adquiridos con antelación, pero no tendrás más remedio que afrontarlos, eso sí con la ayuda de tu pareja. Tendrás que echar mano el sentido del humor.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu predisposición para las relaciones afectivas irá creciendo conforme acabes con el trabajo semanal, pero es posible que le problema esté en tu pareja, la tibieza que muestra puede indicar falta de sinceridad. Urge el diálogo.