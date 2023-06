Respuestas  simples, claras y concretas

Hace 3 años, por estas mismas fechas, cuando la pandemia invadía nuestra vida y las restricciones eran la norma. Al mismo tiempo que a ciegas se tomaban las decisiones en nuestra región por la demora de más de 15 días en la entrega de los resultados de los exámenes PCR escribíamos estas líneas.

Si bien hoy el contexto es claramente mejor, la alta ocupación de camas criticas pediátricas nos recuerda lamentablemente esos complicados días, lamentablemente las preguntas que hacíamos en 2020 cobran nueva vigencia.

“En tiempos inciertos, se necesitan algunas certezas para poder seguir adelante. Gran parte de esas certezas deberían provenir de nuestras autoridades quienes suponemos manejan más información que nosotros, por lo que delegamos en ellas parte de nuestra libertad, entregándoles la facultad de dar instrucciones y normativas que nos permitan convivir. Esta simplificación incluso algo absurda de cualquier teoría que explique la construcción de una sociedad, donde la fuente última de legitimidad del gobernante está en la voluntad popular en contraposición de la voluntad divina que antiguamente era la fuente de legitimidad del soberano absoluto, no tiene sino la simple intención de manifestar la necesidad que lo mínimo que se le puede exigir a las autoridades es simpleza en el mensaje e instrucciones claras para poder seguir”. Lamentablemente eso no ocurre en relación a los virus respiratorios donde la comunicación de riesgo está claramente al debe, en medio de una campaña de invierno que al menos comunicacionalmente no existe.

En este sentido no estaría demás que el Minsal recuerde algunas de las lecciones aprendidas de la pandemia y periódicamente informe a la comunidad sobre que esta sucediendo.