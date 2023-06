Recuerdos del Mundial de Fútbol del 1962, subsede Rancagua

Con más de 130 millones de copias en todo el mundo, la saga de videojuegos de “The Legend of Zelda” ha dejado una huella imborrable, convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas y reconocidas de todos los tiempos. Desde su nacimiento hace ya 37 años de la mano de Nintendo, esta franquicia ha cautivado a millones de jugadores alrededor del mundo.

Ahora, con su última entrega “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, Link y Zelda han demostrado una vez más que vinieron para quedarse mucho más tiempo.

La música era protagonista en el juego Ocarina of Time. FOTO CEDIDA

REVOLUCIONANDO LOS VIDEOJUEGOS.

En 1986, Nintendo dio vida a la saga de “The Legend of Zelda” con el videojuego homónimo gracias a la creatividad de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka.

Este proyecto comenzó con un lanzamiento para la Famicom Disk System que un año después estuvo disponible para Nintendo Entertainment System (NES).

El resto es historia: las entregas de la serie principal, así como videojuegos alternativos, se sucedieron con éxito. Los personajes de Zelda han aparecido incluso en videojuegos de otras sagas. El “merchandising” es infinito y las legiones de fans también lo parecen.

Desde su llegada, Zelda revolucionó el género de videojuegos de acción y aventura, gracias a una historia centrada en personajes carismáticos, bandas sonoras memorables y gráficos que siempre impresionaban para su época.

Todo esto, revestido con una ambientación fantástica llena de magia, en un universo olvidado por los dioses cuyo destino recae sobre los hombros del protagonista, Link, y de la princesa que da nombre a los juegos, Zelda.

Desde entonces, su huella ha sido imborrable. Y es que, aunque “ahora puede parecer todo muy manido, porque nos hemos acostumbrado a que muchos videojuegos nos ofrezcan los mejores avances gráficos en conjunto con historias y personajes elaborados; en su momento Zelda fue toda una innovación”, explican a Efe desde Tus Juegos Retro (https://tusjuegosretro.com/).

Esa huella que dejó aquel primer juego, el que dio origen a la saga, “The Legend of Zelda” para NES, puede evidenciarse décadas después: el título batió hace apenas un par de años otro récord mundial e histórico al venderse en una subasta un cartucho original por 870.000 dólares, el precio más caro pagado por un videojuego.

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom. Foto cedida.

PAUSA EN UNA SAGA MILLONARIA.

Pero, además de ese primer juego, hasta la fecha, algunos de los títulos de Zelda han sido inolvidables: “creo que los fanáticos de los juegos clásicos nos quedamos indudablemente con ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, aunque para algunos puristas ya no sea tan retro”, dicen desde Tus Juegos Retro.Y es que “Ocarina of Time”, lanzado para la consola Nintendo 64 en 1998, que a día de hoy sigue estando considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo.

Otros títulos que también están entre los más vendidos y exitosos de la franquicia Zelda son “A Link to the Past” (1991), “Link’s Awakening” (1993) o “Twilight Princess” (2006). Pero, para muchos, el único que rivaliza con “Ocarina of Time” y con el primer juego, es “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Se trata, en este caso, de una entrega mucho más reciente, que salió en 2017 para Nintendo Switch y WII U, y ganó el premio a Mejor Juego del Año (GOTY), vendiendo alrededor de 30 millones de copias a nivel mundial.Tal fue la huella imborrable que dejó “Breath of the Wild”, que ha sido también el juego después del que Zelda ha hecho su mayor parón sin sacar nuevas entregas.

Y es que Nintendo ha tardado más de 6 años en traer de regreso a Link en una nueva aventura.Efectivamente, esa es “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, lanzada el pasado 12 de mayo. Y tras tanta espera, quiso ofrecer algo diferente a sus jugadores: libertad, porque “en ‘Tears of the Kingdom’ no es necesario seguir un camino fijo, es posible ir a distintos sitios y encontrar tu propio modo de avanzar en la historia”, dijo Eiji Aonuma, productor del título, en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

Imagen del primer juego de The Legend of Zelda. Foto cedida

LÁGRIMAS QUE REINAN.

Y, a juzgar por las cifras, parece que la idea ha gustado. Porque si el juego ya había generado expectativas gracias a las elevadas puntuaciones de la crítica, siendo el más valorado de la historia en OpenCritic y el mejor puntuado del año en MetaCritic; las ventas no se han quedado atrás.

En sus primeros tres días a la venta, el videojuego se ha convertido en el más rápidamente vendido, en general, en todo Europa. Y también en el juego de Zelda con ventas más rápidas del mundo: más de 10 millones de copias.

Por ejemplo, en Reino Unido se ha convertido en el mejor lanzamiento del año, superando a “Hogwarts Legacy” (de la saga “Harry Potter”) de acuerdo con Games Industry.biz. También es el séptimo juego de la historia con mejor estreno en Japón. Y según Le Figaro, ha vendido cerca de medio millón de copias en su primer fin de semana a la venta en Francia.De hecho, los expertos piensan que puede superar a “Breath of the Wild” y convertirse en el juego más vendido de la saga.

Es el caso de Mat Piscatella, conocido analista de la industria de los videojuegos, quien cree que el título estará “entre los 20 más vendidos durante años”, tal y como expresó en su cuenta de Twitter.Además, tras el reciente éxito de la película de Super Mario Bros, Aonuma no descarta la posibilidad de que Zelda también salte al cine: “He de admitir que por supuesto que estoy interesado…

Pero, desgraciadamente, que yo esté interesado en algo no significa que ese algo vaya a suceder”, dijo en entrevista con Polygon.A su vez, el director del juego, Hidemaro Fujibayashi, dejó claro quién tiene el poder para que esa idea se haga realidad: “tal vez lo que importe aquí sea la voz de los fans”, comentó al mismo medio.

Y, teniendo en cuenta el entusiasmo de los fans hacia este nuevo videojuego y el enorme cariño que existe hacia la saga, parece posible que en algún momento veamos a Link y a Zelda contarnos sus aventuras en la gran pantalla. Pero, lo que está claro, es que quedan muchas otras por jugar.

Por Nora Cifuentes.EFE / Reportajes.