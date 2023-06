CARTA AL DIRECTOR: Causa por daño ambiental en Monumento Nacional Pucará La Compañía.

“Los sueños se cumplen”. Ese fue el eslogan que utilizó el Colegio El Pilar de Rancagua para promocionar la visita de su exalumno, Vicente González Parra, balonmanista profesional rancagüino que hoy triunfa en la competitiva liga española, y que -aprovechando el receso veraniego- compartió su experiencia con los actuales integrantes del equipo de handball y otros estudiantes del establecimiento.

La jornada se realizó en el auditorio del colegio, lugar donde el deportista profesional fue recibido por el profesor de Educación Física y entrenador de balonmano, Francisco Briones, docentes y actuales alumnos. En la ocasión, González se refirió a la importancia de la constancia, los sacrificios y el esfuerzo para lograr cumplir las metas.

“Vicente es un exalumno del colegio, dio sus primeros pasos en el Taller de Balonmano cuando era muy chico, estaba en octavo básico. Fue creciendo, pasando categorías, estuvimos jugando tres años y medio, recorrimos muchas ciudades de Chile y Argentina. Tengo el máximo orgullo de Vicente, porque además de ser un gran deportista es una gran persona, siempre agradecido, sin desconocer sus primeros pasos. Benjamín Illesca (Club Zamora BM de España) también salió de aquí, también está triunfando. Retomamos el balonmano en el colegio, los chicos están súper entusiasmados, y con esta charla, aún más”, señaló el entrenador de balonmano y profesor, Francisco Briones.

La visita del deportista dejó mucha alegría entre las y los estudiantes, quienes escucharon con mucha atención las palabras del profesional, al finalizar le hicieron preguntas, y por último, aprovecharon de solicitarle autógrafos en camisetas, balones, e incluso en las poleras del uniforme.

DE RANCAGUA A LA SELECCIÓN CHILENA Y A EUROPA

Vicente González Parra nació en Rancagua, en septiembre de 1999. Comenzó su carrera deportiva integrando el equipo de balonmano del Colegio El Pilar, y rápidamente saltó a Unión Machalí Balonmano. Paralelamente, Vicente hacía su debut en la Selección Chilena juvenil, lo que le dio la oportunidad de dar el gran paso: Europa. En el viejo continente llegó a Córdova BM, y hace un año pasó a Soria BM, también en la División de Honor Plata de la Federación Española de Balonmano.

Vicente, ¿qué sientes en este momento, en que puedes compartir tu experiencia con los estudiantes de tu ex colegio?

Estoy muy feliz, porque en algún momento, cuando estudiaba acá, vino Marco Oneto (ex balonmanista, seleccionado chileno de dilatada carrera en Europa), que después fue compañero mío. Que venga alguien de la Selección, alguien que te mire, te cuente de su vida, es muy bonito, por eso devuelvo el favor, además que expande más el balonmano.

¿Fue muy brusco el cambio del balonmano chileno al español, del amateurismo al profesionalismo?

Es difícil, porque las ligas se deberían jugar semana tras semana, hoy Chile está un poco más fluido, pero antes no era así. Al principio yo jugaba la liga chilena cada tres meses. Ahora (en España) juego todas las semanas, el cuerpo se comporta de manera diferente, estás más cansado, viajas largas extensiones, de ocho horas, y hay que contemplar el descanso; es otro ritmo.

¿Cómo está la liga española de balonmano?

En España, depende de la liga, hay diferentes formas de juego. En la segunda hay dos grupos con cinco equipos que juegan la fase de ascenso y la de descenso, pero para pasar la fase de ascenso te vas con los puntos ganados a los de arriba, no a los de abajo, por eso te puede perjudicar o beneficiar… es muy complicado y muy competitiva. El último te puede ganar en cualquier momento.

¿Cómo ves tu presente y futuro en Soria BM de España?

Ya llevo un año en Soria, llegamos a la fase de ascenso y nos faltó ganar un partido contra Granollers, lo que fue una pena, porque un partido te condena a todo lo que hiciste en el año, y al otro día debes jugar de nuevo. Es muy difícil llegar a ascender, pero vamos a buscarlo en la próxima temporada.

¿Y cómo ves el presente y futuro del balonmano chileno?

Tuve la fortuna de llegar al balonmano cuando todo estaba más fluido, con mucha gente que se iba al extranjero: nos fuimos seis o siete, no todos siguieron, lo que es cosa de cada uno. Pero se ve que hay un progreso, porque ante no muchos iban afuera, o iban a ligas muy menores. Yo tuve la fortuna porque tuve referentes, que me aconsejaban y acompañaban, entre ellos Marco (Oneto), que fue un apoyo. En el lado de las chicas se están yendo varias, de hecho, la novia de un amigo está jugando en Valencia, muchos hablan de ella y eso es muy bueno, da orgullo.

Por último: ¿qué consejo le dejas a las y los estudiantes de tu ex colegio que te acompañaron?

Que se esfuercen, porque lo que he ganado nunca fue gratis, me lo busqué, nadie te regala nada. Todos sabemos que el deporte chileno es muy amateur, no solo en el balonmano, por ello te tienes que esforzar el doble. Hay que estar consciente de que habrá sacrificios, hay que ser constante y tener mucho esfuerzo. Pero, los sueños se pueden cumplir.