El adiós al recordado Taller Mecánico Berrios en el centro de Rancagua

Corría la década de 1950 aproximadamente y en la calle Diego Portales número 330, en pleno centro de Rancagua, funcionaba un espacio único y especial, donde los autos eran bienvenidos para ser arreglados y mantenidos, en el Taller Mecánico Berrios.

Ahora, tras más de siete décadas de funcionamiento, la familia Berrios decidió cerrar este icónico local tras la llegada de la pandemia y tras no haber una sucesión generacional que se encargara del negocio.

Marcelino Berrios Navarro fue el fundador de este local que ofrecía mecánica en general para todo tipo de automóviles. Esto quiere decir que atendían a todas las marcas existentes por esos años en el país para solventar los arreglos necesarios que requerían los móviles de la época. Posteriormente se convirtieron en distribuidores de los MINI, que se importaban desde el país galo por los años 1974 o 1975, recuerda Claudio Berrios Acevedo, uno de los hijos del fundador del taller. “Todas las partes se traían desde Inglaterra y la carrocería se armaba en Chile, específicamente en el norte. En su tiempo hicieron mucho furor e incluso corrían a velocidad. Eliseo Salazar uso uno. Al principio la mecánica para los autos siempre fue la misma. No así cuando llegaron los autos con inyección y con la electrónica. Nos adecuamos luego para atenderlos. Y ahora los autos modernos nos dan otro tipo de comodidades que antes no existía”, dijo a #ElRancagüino.

Claudio trabajó junto a su padre en el taller junto a otros mecánicos. Rememora que entre la década del 70 y la década del 90 fue una época de esplendor para ellos. Luego de eso, y especialmente con la llegada del 2000, la tecnología fue cambiando y con eso los nuevos coches.

Por su parte Ricardo Berrios es hermanastro de Claudio y nos cuenta que él se crío en este taller ya que vivía en la vivienda que se encuentra a un costado. “Siempre jugué aquí, me gustaba el trabajo que hacían, las herramientas, ayudaba en los veranos a mi hermano, pero siempre mis papás me inculcaron el estudio, y hoy soy Ingeniero. Por eso no seguí en el negocio de la familia”, explicó. “Después que falleció mi papá Marcelino en 2004, Claudio quedó solo y con la llegada de la tecnología fue decayendo y quedó en el pasado. Y la pandemia terminó cerrando este lugar”, agregó. Por eso determinaron entre todos cerrar el lugar, rematar y liquidar sus cosas interiores para luego vender el terreno.