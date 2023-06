Falla mecánica de móvil municipal dificulta a niños acceder a sus terapias en Teletón

Durante los últimos cinco años Carolina San Martín ha viajado regularmente con su hija Victoria Monagas a la Teletón en Santiago. No obstante, hace tres semanas no ha podido asistir a todas sus terapias, ya que el medio de transporte dependiente de la Corporación Municipal de Rancagua que normalmente las trasladaba, no ha estado operativo.

“El furgón entró al taller por una falla que presentó y porque le habían rechazado la revisión técnica, ya que es antiguo, igualmente nos sirve para trasladarnos y es muy valioso para nosotros, pero hace tres semanas no nos estaban prestando el servicio. Me he tratado de comunicar con el acalde y no me ha dado una respuesta concreta; mientras que el alcalde pasado nunca nos puso problemas en ese sentido”, indicó Carolina San Martín, expresando su inquietud por la falta de disponibilidad del furgón utilizado para el traslado.

La preocupación principal de Carolina radica en que su hija de 10 años, requiere ser trasladada hasta las terapias de la Teletón en un vehículo amplio como lo es el furgón. La semana pasada, debido a la falta de disponibilidad del vehículo, tuvo que recurrir a otros medios de transporte y sufrieron un accidente al subir al transporte público, por lo que la situación se ha convertido en un obstáculo para asistir a sus citas médicas.

“Mi preocupación es porque mi hija necesita ser trasladada a sus terapias, es postrada y tiene problemas en la rodilla. La semana pasada la llevé por mis propios medios hasta Santiago y nos caímos subiendo al bus, no me la puedo, no tengo medios cómo trasladarla y ellos (municipio) han hecho la vista gorda. No tenemos auto y no hemos podido ir todas las veces de las terapias coordinadas, porque nos cuesta mucho movernos”, expuso San Martín.

Lorena Iriarte, mamá de Florencia Cortés de 13 años, vive una situación similar “mi hija fue sometida a una cirugía importante de cadera y rodilla; y este miércoles tiene que ir a control post-operatorio, además comienza con terapias tres veces a la semana post-cirugía y encontrarnos con que el furgón lleva tres semanas parado es desesperante, porque no tenemos otra forma de traslado. Estoy tratando de conseguirme la ambulancia de Bomberos para el traslado, porque aunque quisiera moverla de otra forma, no la puedo llevar en auto o en bus por el espacio, tiene que viajar en camilla porque está inmovilizada de la cadera hacia abajo”, explicó preocupada.

Añadió que “Es fundamental que el furgón esté operativo para que nuestros niños asistan a las terapias, porque Teletón tiene una lista de espera enorme y si faltamos, corremos el riesgo de perder su espacio. Esto no es un juego, es algo muy importante, es fundamental para nosotros. El año pasado mi hija tuvo terapias todo el año, tres veces a la semana; y si no está esta ayuda, el costo de viajar de forma particular es inmenso. La angustia que vivimos las mamás con niños que debemos viajar a terapias a la Teletón es desesperante, porque el bolsillo no aguanta”.

SOLICITAN UN TRANSPORTE ADECUADO

Si bien Lorena está consiente que el furgón de traslado es una ayuda, indica que existen muchos niños que deben viajar a la Teletón, “pero el furgón está copado y no cuenta con rampa para subir las sillas, así que tenemos que subir a los niños en brazos. Sabemos y estamos agradecidos que este sea un beneficio, pero el beneficio tiene que ser completo, porque este furgón está operativo una semana y tres está en el taller. Nuestra lucha es por un furgón nuevo, uno que tenga las condiciones aptas para poder viajar con nuestros niños, que se liberen dineros para que se pueda hacer la compra para un furgón adecuado. En un par de años más va a estar un centro de Teletón en Rancagua y mientras tanto, los niños no tienen una condición digna en qué viajar”.

EL MIÉRCOLES ESTARÍA OPERATIVO

Consultados por el problema, desde la Corporación Municipal (CORMUN) de Rancagua indicaron que “el furgón que traslada pacientes con movilidad reducida que se atienden en Teletón, sale del servicio técnico en el que está el día martes 13 de junio”, detallando que “ya el miércoles se encuentra en funcionamiento para el traslado de pacientes”.

Desde Cormun explicaron que el vehículo traslada dos o tres pacientes según los controles, ya que es un vehículo adaptado con camilla donde van rotando según controles 20 pacientes con movilidad reducida.

Sumaron que el vehículo se encuentra en el taller porque “es la mantención que se realiza de manera anual a los vehículos institucionales y que resguarda la seguridad de todos nuestros usuarios y usuarias”.