Invitan a participar del primer Seminario de Canto a lo Poeta.

Esta tarde la ministra de Salud, Ximena Aguilera expuso ante la Cámara de Diputados respecto a la crisis sanitaria a raíz de los virus respiratorios.

En este contexto la ministra anunció que volverá la obligación del uso de mascarillas en establecimientos escolares, esto hasta el fin de la alerta sanitaria para niños mayores de 5 años y enfatizó la recomendación para todos del uso de mascarillas en lugares de alta aglomeración de público y en espacios cerrados.

Otra de las medidas que ha estado en el debate púbico es la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno en los establecimientos educacionales, no obstante, el ministro de Educación sostuvo que estas «ya se encuentran adelantadas» en el calendario escolar 2023 que se fijó en octubre del 2022. No obstante, Ávila aclaró que «Educación no toma ninguna decisión sin las recomendaciones del Ministerio de Salud»