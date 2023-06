“Me gusta tener la visión amplia de los proyectos, cómo se gestan y desarrollan”

Cuando Patricia Araya estudiaba en sus últimos años de carrera (Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Atacama) tuvo su primer acercamiento con la División El Teniente. “Llegué a hacer mi memoria a la Fundición Caletones, estuve un año aquí”, recuerda. Al término de aquel proceso, retornó a su natal Copiapó, donde tuvo trabajos esporádicos hasta que postuló a El Teniente en 2004.

Luego de un paso por la Gerencia de Minas y también por la Gerencia de Proyectos, hoy se desempeña como ingeniera de Control de Gestión y Proyectos de la Gerencia de Tranques, Relaves y Recursos Hídricos (GTRH) de El Teniente.

¿De qué se trata tu trabajo?

Me enfoco en el control de proyectos de la Gerencia de Tranques, Relaves y Recursos Hídricos, en cuanto al avance físico, financiero y al cumplimiento de objetivos. Hago la reportabilidad de los proyectos.

También veo ordenamiento y control en licitaciones, gestión de contratos, control de costos, impuestos y apoyo también los convenios de desempeño.

¿Cómo realizas esas labores?

Somos un equipo, porque la gestión de una gerencia es amplia, es transversal. Somos cinco personas que hacemos los controles y apoyamos la gestión del gerente, superintendentes y toda la línea.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Tener una visión amplia de las cosas, saber cómo se comportan, conocer los costos, cosas concretas. Yo sé lo que tengo, cómo proyectarlo y lo mismo hago con los estudios. En minería hay distintas áreas, puedo trabajar en un proyecto ambiental o también constructivo, tanto en interior como fuera de la mina.

Y mi labor es decir qué se está haciendo bien, dentro de los plazos y el presupuesto. Armamos el mapa de cómo estamos y cómo vamos a llegar y eso es entretenido, porque veo cómo un proyecto se gesta, cómo se desarrolla, cómo termina y digo aquí está, este es el producto.

¿Qué sientes que la División le ha entregado a tu vida?

Me imagino que cada trabajo, donde sea, siempre va a aportar algún crecimiento. En el fondo, el trabajo te entrega un espacio, una ciudad, grupos de amigos, una familia, te entrega una vida. Y en mi caso ha sido una muy positiva, ha sido entretenida, he sentido que ha pasado rápido, pero ha sido una buena vida, muy enriquecedora. No todo ha sido felicidad, pero sí ha sido muy enriquecedor y equilibrado.

En el ámbito profesional, me he desarrollado y aprendido muchísimo, logré llegar a ser ingeniera especialista con apoyos y aportes.

Cuando estuve en la Gerencia de Proyectos aprendí muchas cosas, desde lo que era un API (antecedentes para la Aprobación de Proyectos de Inversión) al control y la interacción tanto interna como con casa matriz. Hasta 2018 estuve ahí, luego se abrió un requerimiento en la GTRH, postulé y me vine.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos?

Siento que ser parte de esta empresa es aportar un granito de arena, de una u otra forma, al desarrollo del país. Codelco siempre va a ser un actor importante en el desarrollo de Chile, entonces cuando como país se desarrollan proyectos relevantes que generan crecimiento, uno se siente bien. Una se siente parte de ese desarrollo.