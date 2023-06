Descontaminar es responsabilidad de todos.

Ya son varias las alertas ambientales que hemos vivido en nuestra zona y hoy estamos en preemergencia y eso que el invierno aún no comienza. Al mismo tiempo que al igual que con la crisis en salud la comunicación de riesgo por parte de la autoridad sobre la problemática mediambiental deja bastante que desear, como si el aumento de las enfermedades respiratorias no estuviese ligado no solo a la circulación viral sino también a la mala calidad del aire.

Esto a nivel local, mientras en el mundo observamos que cada vez hay menos agua y vemos que no tenemos muchos espacios para los desechos domiciliarios, ya no ocupamos bolsas de plástico pero generamos cientos de kilos de basura tecnológica.

Si bien es cierto que enfrentamos desafíos ambientales significativos, es crucial recordar que la responsabilidad recae en todos nosotros. La lucha contra la contaminación no puede ser delegada únicamente a los gobiernos; requiere una acción colectiva y un compromiso individual para lograr un cambio real y sostenible.

El primer paso hacia una transformación ambiental positiva es tomar conciencia de nuestras acciones y cómo afectan al medio ambiente. Todos debemos reflexionar sobre nuestras prácticas diarias y buscar formas de reducir nuestro impacto ecológico. Desde reducir nuestro consumo de energía hasta minimizar el desperdicio de alimentos y promover la reutilización, cada pequeña acción cuenta.

Es hora de cambiar nuestra perspectiva y buscar inspiración en lo que se está logrando en nuestro propio entorno. Si realmente queremos marcar la diferencia, debemos aprender de aquellos que han encontrado soluciones creativas y efectivas para enfrentar los desafíos ambientales. Estas iniciativas exitosas deben ser ampliamente difundidas y replicadas para que puedan tener un impacto más significativo.

La lucha contra la contaminación es una responsabilidad compartida y, como comunidad, debemos unirnos para enfrentar este desafío de manera integral. No podemos esperar que los gobiernos solucionen todos nuestros problemas; debemos convertirnos en agentes activos del cambio. Cada acción individual cuenta y puede influir en el bienestar de nuestro entorno.

En última instancia, depende de nosotros, como ciudadanos comprometidos, tomar medidas concretas para preservar nuestro medio ambiente. Hagamos de la conciencia ambiental y la acción sostenible una prioridad en nuestras vidas cotidianas. Solo así podremos construir un futuro más limpio y saludable para las generaciones venideras. Juntos, podemos enfrentar el desafío de la contaminación y lograr un cambio positivo duradero.