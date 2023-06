Pablo Hoffmann: “La U no tiene estadio para otro día que no sea el 21”.

La U hizo ruido y este llegó a Rancagua. La petición que el cuadro azul hará a la ANFP para que sus tres seleccionados sean liberados para que puedan estar disponibles para jugar contra O’Higgins el próximo miércoles, o bien que se postergue dicho duelo, fue analizada por el presidente de los celestes, Pablo Hoffmann, quien fue enfático en señalar que se tiene que jugar en la fecha y hora pactada.

De acuerdo a lo manifestado por el directivo, “la ANFP nos pidió enviar una comunicación diciendo que, si había jugadores seleccionados, no era motivo para atrasar el partido”.

Es más, aquella carta fue enviada hace ya tiempo recordó Hoffmann, más cuando el lance se iba a jugar en una fecha anterior a la actualmente programada.

“Ambos clubes se comprometieron a jugar en esta fecha, independiente de si tuviesen seleccionados o no”, recalcó.

Así también, el mandamás del Capo, sostuvo que cuando se enteró de la petición azul, la cual circuló por medios capitalinos en jornada de martes, “llamé a la ANFP, y la ANFP dijo que no iba a atrasar el partido porque existía esta carta, porque la U no tiene estadio para otro día que no sea el 21, por lo tanto, el partido está para el 21”.