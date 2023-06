Rancagua contará con 4 nuevas camionetas para patrullaje preventivo

Producto de la grave crisis respiratoria que afecta al país, y que ya ha cobrado la vida de seis menores debido a la escasez de camas críticas pediátricas en la mayoría de los recintos asistenciales, la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, presentó esta semana un proyecto de resolución para solicitarle al Gobierno que puedan extender el postnatal parental, especialmente para aquellas madres que tienen hijos menores de un año y cuyo su permiso está pronto a vencer.

Al respecto, y considerando que distintos expertos han advertido que aún no se ha llegado al peak de las enfermedades respiratorias, la parlamentaria aseguró que es “imprescindible” que los llamados a mantener aislados a los menores de edad “vengan acompañados de medidas de apoyo”, tal como se implementó durante la pandemia por covid-19, cuando justamente se creó el postnatal de emergencia para evitar que las madres perdieran sus trabajos por temor a contagiar a sus hijos.

“La situación actual es absolutamente compleja y el Gobierno tiene el deber de adoptar una serie de decisiones en beneficio de la población. Por eso es que si todos los expertos e, incluso, las autoridades están llamando a que los menores de edad, sobre todo los lactantes, se mantengan aislados en sus casas para no contagiarse, es indispensable que esas recomendaciones vengan acompañadas de medidas reales y concretas, como la extensión del postnatal”, sostuvo Romero.

Por lo mismo, la representante del Distrito 15 decidió presentar dicha resolución, solicitando que el permiso pueda ser extendido al menos hasta que dure la actual alerta sanitaria (31 de agosto de 2023), siendo incluso retroactivo para todas aquellas madres cuyo beneficio venció en los últimos dos meses, además de ampliarlo a quienes tienen hijos de hasta un año de edad.

En el detalle, Romero explicó que “hay un número importante de madres con bebés de cuatro o cinco meses que en las próximas semanas se les terminará su permiso, y se van a ver en la disyuntiva de si volver a sus trabajos, con la posibilidad de contagiar a sus hijos, o simplemente renunciar para no correr ese riesgo”, por lo que insistió en que “no podemos actuar de manera tan indolente frente a esta crisis y dejar que cada familia se las arregle por sí sola sabiendo lo complejo de la situación”.

“Después no nos sorprendamos cuando veamos un aumento de la brecha laboral entre las mujeres y los hombres, porque son este tipo de decisiones las que acrecientan esas realidades. Si hoy el Gobierno no se dispone a extender el postnatal parental, van a ser miles de madres de nuestro país las que preferirán renunciar a sus trabajos para no exponer a sus hijos. Esa es la realidad que hoy vivimos y que las autoridades tienen que ser capaces de prevenir”, manifestó la representante de O’Higgins, quien finalmente llamó al resto de los diputados a respaldar la resolución que presentó.