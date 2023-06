Con éxito se realizó curso de Técnicas de Uso de Energías Sustentables en Gultro

La opinión de Carlos Osses

Comentarista deportivo

Juntamente con la gran actuación del domingo 11 de junio de la serie Proyección frente a Universidad Católica en la que los jóvenes del Capo golearon con solvencia por 4-0, llegaron las buenas noticias desde Santiago de que la Sub15 hacía lo propio frente a Audax Italiano y que con su victoria por 1-0 también clasificaban a la final de su serie. Sumado a eso, el muy buen triunfo de la Sub16 el sábado mediante lanzamientos penales por 3-2 a Colo-Colo (2-2 en los 90’), se cerró un fin de semana de ensueño para estas categorías que en su conjunto metieron en tres de cuatro finales, marca histórica desde la creación del Torneo de Futbol Joven.

Estos logros y esfuerzos tienen muchos nombres asociados. Para empezar el primer responsable es su jefe técnico Fernando Vergara que llegó a O’Higgins el año 2008 en la época de Jorge Sampaoli. Vergara armó un equipo de cuerpos técnicos muy competentes que, a la fecha, tiene a Víctor Fuentes en la serie Proyección, Luis “Tati” Medina en Sub16 y Luis Flores Manzor en la Sub15. Destacar además a sus planteles y cada uno de sus jugadores y a la entrega de todas sus familias.

Con estos partidos, concluyó un semestre muy bueno que comenzó con ciertas dudas en febrero pasado en cuanto a resultados, cuando en la primera fecha se enfrentó a Universidad de Concepción. La estadística de aquel inicio de torneo no fue tan alentadora y no hacían presagiar un término tan sobresaliente como el que acaba de ocurrir, más allá de que se gane o no alguna final este fin de semana, las que ciertamente vendrían a adornar la torta lograda.

Todos los partidos se jugarán en las canchas de Quilín. El sábado a las 18:30 horas corresponde el turno a la serie Sub15 que deberá enfrentar a Unión Española. Indicar que en la fase regular los rojos vencieron a los rancagüinos por 2- 1 en el Monasterio, por lo que lo hace un duro rival a vencer. Para Luis Flores Manzor será su primera final en este tipo de torneos.

El domingo a las 15:00 horas la serie Proyección deberá medir fuerzas frente a Colo-Colo, con el que en la fase regular empataron a dos en el Estadio Monumental, y que seguramente, al igual que O’Higgins, presentará lo mejor de sí para ganarla, más aún sabiendo que en este partido no solamente se define al campeón, sino que también quien lo logre, clasificará a Copa Libertadores Sub20 del 2024 a jugarse en Brasil. Para el DT Víctor Fuentes, ésta será una nueva final ya que tiene buenas experiencias anteriores.

Cerrará la jornada, el mismo domingo a las 18:30 horas, la serie Sub16 que deberá enfrentar a Santiago Wanderers. Celestes y porteños jugaron en Con Con en la fase regular, partido en el que Wanderers venció con claridad por 3-0 a los dirigidos por Luis “Tati” Medina, quien también ya tiene experiencias en finales del Futbol Joven.

Lo que suceda este fin de semana vendrá a sellar y confirmar el buen trabajo de estas series que cuenta entre su palmarés, desde la llegada de Fernando Vergara, nueve títulos conseguidos de 18 finales disputadas, más una gran cantidad de veces en las que O’Higgins llegó a play-off y semifinales de los mismos, o sea, una marca a todas luces notable.

Sin duda que será una fiesta celeste la de Quilín en la que seguramente acompañarán muchos hinchas para ser testigos de estas jornadas.