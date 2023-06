Más del 50 por ciento de estudiantes de segundo medio de la región registró niveles insuficientes de aprendizaje

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tienes que tomar algunas decisiones y no te sientes con fuerzas para hacerlo en solitario, pero no debes tener apuro en pedir consejo a la familia o a tu pareja. En cualquier caso, sabes que también se aprende de los errores si la cosa no sale bien.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las noticias que hoy recibas de tus amigos te alegrarán y la envidia n o va a entrar a formar parte de tus sentimientos. Serás accesible para todo el que quiera algo de ti y no pondrás trabas a los planes comunes. Te adaptarás también con facilidad a los deseos de tu pareja.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Estarás pendiente de una llamada telefónica, pero es probable que no se produzca. Tal vez hayas sobrevalorado una reciente amistad y hoy te des cuenta de su verdadera medida. No pasa nada, tienes recursos emocionales suficientes para superarlo ya.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Busca un poco de relajo y ocio y olvida las tensiones con amigos de confianza con los que puedas charlar sinceramente. Soluciona los problemas y disfruta un poco de tu tiempo libre. En lo profesional, todo irá sobre ruedas.

LEO (23 julio-22 agosto).

Hoy despiertas con el espíritu de proteger a los que quieres. En tu afán por no querer que nadie de tu alrededor sufra vas a cortar iniciativas de algunos miembros de tu familia para protegerles de cualquier peligro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El amor te ronda ahora, y puedes caer en sus redes en el momento más inesperado y con la persona menos pensada. Si ya tienes pareja, nuevos estímulos se añades a una relación que posiblemente estaba un poco estancada.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las cosas mejorarán en el plano familiar porque un problema que viene de antiguo parece que va a ir resolviéndose poco a poco. En lo sentimental, recibirás las noticias que estabas esperando, y te aportarán gran serenidad.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Busca la mejor excusa para hacer deporte porque sería de gran beneficio para tu condición física y mental. En el terreno sentimental sorpresas agradables, aunque deberías acercarte a aquellas actividades que te proporcionan bienestar y disfrute y rehuir de los compromisos sociales.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Es un buen momento para salir del caparazón y conquistar a otros con tus encantos, que no tienen por qué ser solo físicos, sino también intelectuales. En esta jornada tendrás ocasiones suficientes para dejar constancia de tu talento.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy puedes esperar importantes beneficios y ayuda por parte de alguien con quien no tienes demasiada confianza. En general, las asociaciones de ideas o esfuerzos surgirán con naturalidad en beneficio de los grupos con los que conectes.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El día se te va a ir echando cuentas y haciendo números de cara a un viaje o unas vacaciones. No te acostumbres a derrochar porque el precio que pagas es demasiado alto para tus finanzas. Buen momento en lo sentimental; surgirán sorpresas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Es probable que encuentres una ocupación en la que dar rienda suelta a tu talento natural, pero no dejará de ser algo pasajero, propio de una época inestable. Necesitarás formarte mejor si quieres dedicarte ello en el futuro.