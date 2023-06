Campeonato de Los Barrios define a sus últimos semifinalistas

Una masiva despedida tuvo la tarde de este jueves el gestor de las Cuecas en Rancagua René Gustavo Contreras Soto, gran músico acordeonista de “Los Mensajeros del Folclore” que falleció el martes 13 de junio, a los 69 años, a causa de un cáncer terminal que lo aquejaba.

Hasta la Iglesia Metodista Tiempo Nuevo de la población René Shneider, llegaron familiares, amigos, cercanos, conocidos y folcloristas para darle el últimos adiós al cuequero de corazón.

Y es que el ex trabajador del Centro de Distribución Domiciliaria de CorreosChile de Rancagua, que trabajó en la empresa durante 24 años, dejó una huella imborrable tanto en la organización como en su lugar de trabajo donde su dedicación y entusiasmo fueron reconocidos y admirados por sus compañeros.

EL FOLCLORE, SU PASIÓN

Durante su tiempo en Correos, René Contreras se destacó por su pasión por la música chilena fundando “Los Mensajeros del Folclore” junto a su hijo Michael Pérez, siendo su presidente y director, tesorero, guitarrista y primera voz.

El gran músico peumino que hizo patria en Rancagua, fue el impulsor del evento de “Las 300 cuecas para El Libertador” que se ha realizado los años 2016, 2017, 2018 y 2022, además aportó con su arte en “Cuecas Valdivia Sin parar”, y en cientos de eventos folclóricos en el país y en toda la región de O’Higgins.

“Siempre me enseñaste que los hombres pasan y las historias quedan. Dejaste tremendo legado, me enseñaste que todo lo que soñábamos lo podíamos lograr. Papá, amigo, compañero y colega, fundador y creador de ‘Los Mensajeros del Folclor’, creador de las 300 Cuecas para el Libertador… con mi alma partida te digo hasta pronto, me harás mucha falta, pero ya estás en el paraíso junto a Dios. El mejor acordeonista y maestro que pude tener, Descanza en Paz papito mío”, expresó su hijo Michael Pérez.

Y es que René Contreras era fanático de nuestro baile nacional, por lo que en Radio Naranja de Peumo mantenía un programa llamado “Entre Pera y Bigote” donde animaba con cuecas a la audiencia.

Es por esto que desde varios puntos del país enviaron condolencias a la familia, entre ellos el Conjunto Punta y Taco de Pudahuel, el Club de Cuca Clodomiro Barril, Ramagal Ranchero, Cuecas Valdivia Sinparar, Bohemios Cueca Chilena, Radio Folclor de Chile, Campeonato Cueca Chora Región Metropolitana, Amigos Cuequeros de Antofagasta, Campeonato Cueca Chora Antofagasta, entre otros cercanos que quisieron hacerse parte de este luto del folclor rancagüino.

Los restos del folclorista René Contreras Soto descansan en paz en el Parque Jardín San Ramón.

VERSOS EN SU MEMORIA

Quisiera dejar un verso que puede no sea muy certero.

Pero quiero despedir a mi querido cartero.

Cartero de los viejos tiempos, del poema y una flor.

Hoy se apaga la voz de un mensajero del folclore.

Va camino a cantarle al Señor,

va con su manta y su acordeón.

Hasta siempre don René,

un apasionado del folclore

que hoy ya le canta a San Pedro y al Señor.

(Por Edison Pincheira)

Aquí va mi despedida

Me voy raudo de esta vida

Pero solo no estarás

A la fiel cueca tendrás

No estés triste y no desecho

Hoy descanso bajo el lecho

Del buen padre que yo quiero

Deja carta el mensajero

En el buzón de tu pecho

(Por Hernán Lizama)

Malaya la vida amigo…

Emprendiendo el viaje eterno

Notas con aroma a invierno

Salen a viajar contigo

Acá quedará tu abrigo

Junto a tu acordeón. De luto

Estableciendo tributo

Rindiendo honor permanente

O tan solo simplemente

Sonando a cada minuto.

(Leonel Sánchez)