HORÓSCOPO DEL VIERNES 16 DE JUNIO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se inician para ti interesantes posibilidades en el campo profesional o de estudios. Tendrás la oportunidad de darte a conocer entre tus superiores por algún trabajo reciente, y tus ideas serán bien recibidas para desarrollarlas en un futuro inmediato.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Confianza en ti mismo y en los que te rodean. Las reuniones de grupo, las comidas con amigos o las fiestas van a sacar de ti la parte más extrovertida y dinámica. En otros ámbitos te mostrarás mucho más cerrado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Necesitarás urgentemente tomar el control de tus asuntos de la forma más enérgica que puedas. Saturno, el planeta de las responsabilidades, está promocionando tu signo y debes aprovecharlo para sacarte de encima algunas cosas que no te gustan.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Puedes tener una sorpresa en el entorno familiar y buenas noticias en el amor. Serán los dos ejes en torno a los cuales se moverá el día, con sobresaltos en uno y calma en el otro.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tu situación económica es estable, aunque en estos días es probable que notes algún movimiento en lase cuenta que no sabes muy bien de dónde viene. Tendrás que hacer memoria para acordarte de los gastos con la tarjeta de crédito.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las inversiones que hayas podido hacer en estos días pasados pueden sufrir hoy un revés y poner en peligro grandes cantidades de dinero. No debes hacer nada sino esperar, las decisiones apresuradas en este sentido serán perjudiciales.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Quizás tu intuición no se encuentra en el mejor de sus momentos, y eso se nota enseguida. En el trabajo sentirás que te falta iniciativa y creatividad. En casa no serás el problema en proponer soluciones a los problemas más cotidianos. El mejor medio de transporte hoy son tus piernas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu pareja te servirá de apoyo total para una situación delicada en el entorno familiar. Descubrirás que habías minusvalorado sus capacidades en ese terreno, y puede que sirva de base para una relación con auténtico futuro.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Destilarás optimismo por todos los poros de tu piel. Afrontarás la vida con alegría y buen humor, sin saber lo que es la preocupación, los nervios o la pena. Mucho menos, las lágrimas. Limpiarás tu interior de reproches y de malos recuerdos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy destacan los asuntos económicos, las relaciones de interés con otras personas y la posibilidad de obtener algún crédito, aumento o extra, que te ayuden a poner en marcha un proyecto. También los cambios internos en ti puede verse favorecidos y en ellos, tu carácter.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Apreciarás los pequeños detalles de la persona amada o de los seres queridos. Tu sensibilidad estará hoy a flor de piel y disfrutarás de los momentos de afecto como nunca. En el trabajo, las cosas mejoran y tu puesto queda libre de peligro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Administra mejor tus recursos. Hoy te darás cuenta de que no tienes orden ni concierto. No lograrás sacar el máximo provecho de tus provisiones internas si no las mides un poco. Te gusta la espontaneidad pero debes combinarla con la lógica.