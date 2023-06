Parroquia de San Antonio de Padua Chépica comenzó a vivir un año jubilar

Por: Ricardo Obando – Marco Lara.

De visita en la zona, la escritora rancagüina Ana Carlota González, realizó una interesante charla para estudiantes del Colegio Infantes de O’Higgins, con el fin de fomentar la lectura desde edades tempranas.

La obra de Ana Carlota González Torres, radicada en Ecuador, da cuenta de una serie de textos dedicados a niñas y niños, varias de ellos incluidas en el currículo escolar del establecimiento.

“Trato de darles lecturas entretenidas, que sean placenteras, que les guste leer porque eso es lo primero, ya que se no les gusta leer perdimos la batalla”, comentó la también bibliotecóloga.

Así mismo, González, manifestó que en sus obras trata de que los niños y niñas puedan pensar, “que les motive y les haga querer seguir leyendo. Pienso que la lectura es una de las cosas más importantes que podemos transmitir, porque si ellos están motivados, van a leer y aprender durante toda su vida, y crecerán como personas intelectualmente, como ciudadanos tendrá un sentido crítico. Todo eso da la lectura”.

En el diálogo con El Rancagüino, Ana Carlota González, destacó uno de sus textos favoritos. “Fue uno de los primeros que escribí, se tituló ‘Un perro puertas afuera’ (2010, Santillana). Ese libro me dio muchas satisfacciones, en primer lugar, porque lo incluyeron en una lista de mirlos blancos en Alemania, en 2011, y después de eso fue seleccionado para una lista del Consejo Internacional del Libros Infantiles y Juveniles, en Suiza”, y que “me gusta porque, desde el punto de vista literario, fue muy bien logrado, como en el manejo de los personajes, tiene dos narradores, la misma historia la cuenta una niña y un perro”.

Junto con ello, la narradora fue consultada respecto al último SIMCE, donde los niveles insuficientes en lectura son llamativos. “Definitivamente es la práctica, yo no creo que los niños van a aprender si estamos forzándoles a que decodifiquen, porque no es lo mismo que leer, que es internalizar el contenido y apropiarse de una lectura. Si el niño encuentra placer, va a leer. Eso nos ha faltado y creo que la pandemia afectó, no solo acá en Chile, desde el punto de vista social y en su interés y en su rendimiento lector”.

Es más, explicó que “los padres pueden hacer mucho para incentivar la lectura, los padres deben tratar que los niños los deben ver leer, que hay un momento en que se apaga la televisión y que deben leer”, y que “tenemos que intentar volver a la normalidad y recuperar el tiempo perdido”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Lorena Rivera Díaz, sentenció que “acá se leen los libros de ella, uno por semestre, desde primero a quinto básico. Sobre todo, para mejorar e incentivar la lectura”.