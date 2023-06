Deportes Santa Cruz vs Santiago Wanderers EN VIVO, Primera B 2023 fecha 16: relato MINUTO A MINUTO

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te has llevado en los últimos días sorpresas muy agradables con personas que a priori no valorabas. Es una especie de mensaje para que de ahora en adelante te abras más a nuevas experiencias porque en ocasiones tu personalidad se cierra demasiado y te perjudica.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Esta noche tendrás sueños muy intensos y clarificadores que te pueden ayudar a descifrar un enigma de tu mente. Sentirás necesidad de renovar ciertos aspectos de tu vida que han quedado obsoletos, pero que te cuesta reconocer.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Aunque te cueste al principio debes trazar un plan de ahorro para mejorar tus posibilidades financieras y sacarle el máximo rendimiento a tus ingresos. En el amor, intenta comprender y apoyar a la persona amada en unos momentos tan delicados para ambos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La sexualidad es un tema que te tiene preocupado. Parece que no te pones de acuerdo con tu pareja sobre cómo afrontarla, ya que cada uno tenéis un punto de vista diferente al respecto. Es recomendable que habléis del tema antes que se convierta en tabú.

LEO (23 julio-22 agosto).

Lo mejor para ti y para tu estabilidad emocional es que te centres en lo que tienes, y dejes de fantasear con relaciones imposibles. Puede que te estés perdiendo un montón de cosas por culpa de tu incapacidad para apreciar lo que ya tienes.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás que esforzarte para comunicarte mejor con tus amigos y demostrarles que les quieres, últimamente te has alejado de ellos en busca de tus propios intereses, sin darte cuenta de que pueden ser complementarios.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Todo lo que esté relacionado con el arte y la creación puede tener especial calado en tu estado de ánimo en estos días. Tal vez descubras una vocación, aunque sea tardía. Al menos lograrás el reconocimiento de la tranquilidad de conciencia por haberlo intentado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Mucha precaución, no tendrás el ímpetu ni la vitalidad suficiente como para salir indemne de la práctica de algún deporte de grupo competitivo, necesitas una mayor concentración, y te pueden afectar las caídas y golpes.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Trata de buscar una renovación constante en tu relación de pareja. Es fundamental para no llegar al aburrimiento y caer en la desidia. La rutina no te ayudará, tienes que buscar novedades y sorpresas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La proximidad de una despedida hará que te des cuenta del tiempo que has perdido y del que te queda por aprovechar. Tenderás a establecer demasiados planes en un periodo de tiempo escaso, en el que no hay horas físicas para materializarlos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás ánimos suficientes como para emprender una aventura arriesgada en el campo sentimental. Hoy te has levantado con mucha fuerza y con ganas de disfrutar la vida que tienes por delante. La ves demasiado corta y eres consciente de ello. Te meterás en algún que otro lío.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tienes un buen día a la vista. Aunque la paciencia no es una de tus virtudes, hoy harás buena gala de ella y sabrás tomarte un respiro cuando lo necesites. No podrás evitar que te afecte el estallido de una persona cercana, aunque los motivos no tengan nada que ver contigo.