Chimbarongo cayó en casa y despidió de sus opciones de liguilla

Desde el inicio de sus operaciones, la compañía explora diversas alternativas que se ajusten a las necesidades de sus clientes, como los innovadores tubos infrarrojos, un novedoso sistema de calefacción a gas natural, que permite aprovechar espacios abiertos de terrazas en restaurantes, hoteles y centros comerciales, como también galpones y fábricas, apuntando al segmento comercial.

Tras la paulatina eliminación de restricciones por la pandemia, y después de analizar distintas soluciones que permitieran calefaccionar terrazas y espacios abiertos, Metrogas vislumbró en el sistema de tubos infrarrojos una óptima alternativa para calefaccionar, debido a sus características que permiten a restaurantes, bares y hoteles, entre otros, acceder a un calor eficiente y homogénea.

Estos son solo algunos de los atributos que ha disfrutado el restaurant La Vinoteca de Puerto Varas, ubicado al frente del Lago Llanquihue. Con el fin de habilitar más espacio para los clientes, instalaron este sistema de calefacción, notando desde el primer momento sus beneficios. “Ha sido una excelente alternativa para optimizar el espacio, entregando un calor homogéneo, y que permite de manera eficiente temperar un área determinada, haciendo que la experiencia en nuestra terraza sea increíble en días fríos”, comenta Pepa Becerra, una de las dueñas del local gastronómico.

Otro de sus principales atributos es que, al optar por este sistema de calefacción aéreo, se gana espacio útil, el que generalmente se pierde con equipos que funcionan, por ejemplo, con gas licuado. Así se aumenta la rentabilidad al aprovechar espacios que generalmente no son utilizados en época invernal.

“Queremos ser socios estratégicos de nuestros clientes, buscando formas de aumentar su rentabilidad con soluciones energéticas que marquen la diferencia como este sistema de calefacción infrarrojo de baja intensidad. No solo entrega calor de forma homogénea y alcanza mayor superficie de calefacción, sino que también es de encendido sencillo, de alta eficiencia y confort para los clientes que lo disfrutan”, comenta Sebastián Bernstein, Gerente Comercial de Metrogas.

Estos atributos quedan de manifiesto con la positiva experiencia en el restaurant La Vinoteca de Puerto Varas. “La experiencia en nuestra terraza ha sido increíble en días fríos, creemos que deberían instalarse en más terrazas de la zona sur, para no perder en invierno esas ubicaciones que nos ayudan tanto en nuestro negocio”, asegura Pepa Becerra.