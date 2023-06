Comprometidos con la entrega de soluciones energéticas eficientes

En esta conmemoración del Día del Orgullo Autista, celebrado el 18 de junio, a nivel mundial, es

una fecha importante para reconocer y honrar la diversidad y las experiencias de las personas en

el espectro autista, buscando fomentar la aceptación y la inclusión de una comunidad que ha sido

históricamente estigmatizada y marginada.

Es una oportunidad para promover la aceptación, la comprensión y la inclusión de las personas

autistas en la sociedad, reflexionar sobre la neurodiversidad, entendida como una condición y no

como una enfermedad, en donde debemos respetar y comprender una visión distinta de ver y

enfrentar el mundo, la cual no genera menores expectativas en las personas en torno al desarrollo

de habilidades para la vida y la inclusión en la sociedad como la de cualquiera, destacando el

respeto y la no discriminación.

En primer lugar, debemos comprender y cambiar el paradigma del llamado Trastorno, ya que es

una condición, pasando de la nomenclatura de TEA a CEA, definiendo de mejor forma su forma de

ser en el mundo. Condiciones que afectan predominantemente el desarrollo temprano, lo que trae

consideraciones en las áreas de la comunicación, la interacción social, la conducta y el

procesamiento sensorial, pero no disminuyendo en su calidad de persona, con sueños, deseos,

metas y proyecciones.

Es fundamental entender que el autismo es un espectro, lo que significa que hay una amplia

variedad de experiencias y características entre las personas autistas. Al reconocer y celebrar el

Día del Orgullo Autista, estamos reconociendo y valorando esa diversidad. Para ello, debemos

comprender que el espectro autista abarca una amplia variedad de características y habilidades, y

cada persona en él tiene su propia identidad y experiencias únicas. Un hito importante para seguir

avanzando en este cambio de miradas es que este año se promulgó en nuestro país la ley TEA

(21.545) la cual promueve la inclusión, atención integral, promoción de los derechos en el ámbito

social, de salud y educación.

En el Programa Diploma en Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello, conocemos a

diversos jóvenes con esta Condición, los cuales sienten, sueñan y se esfuerzan día a día para

alcanzar sus metas y proyectos, los cuales, como cualquier otra persona, están marcados por sus

propios intereses, más allá de los de sus familias. Recordando que las personas en Condición del

espectro autista tienen habilidades únicas y valiosas para aportar a la sociedad, con talentos

excepcionales en áreas como la ciencia, el arte, la música y la tecnología.

Nunca debemos olvidar que detrás de esta condición, hay personas dispuestas a crecer y

desarrollar todo su potencial y solo esperan poder desenvolverse en este mundo como uno más,

siendo este día un escalón más para romper barreras para que las personas con autismo puedan

participar plenamente y en igualdad de condiciones en la sociedad.

Por tanto, al celebrar el Día del Orgullo Autista, se busca eliminar el estigma y promover la

inclusión en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación, el empleo y la participación en

la comunidad. También se busca fomentar una mayor comprensión y empatía hacia las personas

autistas, y alentar la adopción de políticas y prácticas que promuevan su bienestar y calidad de

vida.

Este día es un recordatorio para escuchar y aprender de las voces autistas, y desafiar los

estereotipos y prejuicios que aún persisten. Celebrar la diversidad y reconocer sus logros, es

construir un mundo más inclusivo y comprensivo para todos y todas.

Andrea Medina Vilugrón

Coordinadora Laboral

Programa Diploma en Habilidades Laborales Sede Concepción

Universidad Andrés Bello