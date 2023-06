Democratización de la cultura

En mis tiempos de estudiante en la universidad, recuerdo que un día un profesor llegó con un libro en la mano, el cual tenía las tapas cubiertas, de manera que no se podía ver el título. Lo abrió y comenzó a leer diciendo:

«Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos».

Al terminar la alocución preguntó: ¿Cuándo creen ustedes que esta definición fue escrita?. Ante esta pregunta todos coincidimos entregando variadas fechas, las que iban desde los años 60 hasta el año 2000. Acto seguido, el profesor descubrió las tapas del libro y nos muestra que la frase fue escrita por Sócrates hace casi 2500 años.

Considerando el pensamiento de Sócrates, podemos suponer que la juventud siempre es y ha sido igual, independientemente del momento de la historia, pero debe tenerse presente que en cada época han existido formas y características que las distinguen, de la misma forma que en la actualidad la juventud tiene formas de pensar y actitudes que la definen, más allá de reconocerse como los milenials o la también llamada generación de cristal.

Son estos algunos de los elementos a los que se le puede atribuir las conocidas diferencias generacionales que se presentan entre los jóvenes y los adultos, siendo un deseo permanente el poder generar puntos de encuentro entre ellos.

Motivado por esta problemática, el director de un centro de Cultura planificó un experimento de tipo social tendiente a tratar de consolidar las cualidades de jóvenes y adultos, para lo cual concibió una cafetería donde convivieran viejos y jóvenes y, aunque ambas partes se mostraban renuentes al espacio común, todos se mostraban más conformes en estar separados.

Aun cuando la presión era fuerte, el director no cedió a los chantajes, pero decidió crear una división simbólica entre ambas partes mediante la utilización de unos sillones, de manera que tanto los viejos como los jóvenes tenían que verse y escuchar la misma música.

La idea de tan particular experimento era crear una política de roce entre las generaciones, de manera que la cultura se empiece a impregnar en todas la personas permitiéndoles empezar a conversar, de manera que la dimensión más negativa de todas las culturas, tales como: la actual segregación y la exclusión de los viejos, los desempleados, las minorías sexuales, las discriminaciones raciales, queden en el pasado.

Crear ese roce que permita que las culturas, de alguna manera, empiecen a mirarse y a hablarse, generando montones de espacios para que la gente tenga la libertad de hacer lo que quiera en el ámbito de la cultura, expresándose a través de la danza, la música, la literatura o cualquier otra manifestación cultural, lo que permitiría que la gente entendiera que esta actividad es el ingrediente principal para el disfrute y creatividad cultural.

Sin duda que esto se constituye en una buena expresión de como la cultura es un tejido social y objetivo de democratización para la ciudadanía. La democratización de la cultura nos debe llevar, necesariamente, a la reconstrucción del tejido social.

Es evidente que todas estas propuestas son, a lo menos, complejas y ricas, dado que nos acercan a diversas maneras de concebir y llevar a cabo políticas culturales, mediante proyectos que no sean excesivamente formales sino que se constituyan más como un proyecto democratizador.

Los proyectos que acostumbramos a ver en Chile, pareciera no tener esos nítidos propósitos, tanto en su forma de organización, factores abarcados y estrategia en su aplicación, ya que el país vive una situación histórica que hace pensar que la democratización de la cultura sólo se sitúa a un nivel de infraestructura.

La democracia necesitas de una infraestructura sólida, la que en nuestro país se genera a partir del tejido social, el que sufre una desintegración muy fuerte en los últimos años, de tal manera que la infraestructura es la base de la reconstrucción de una sociedad en la que la cultura no sirva a la exclusión, sino a la integración social.

Debemos construir una política cultural a partir de la cotidianeidad en el espacio público, tejiendo comunidad desde la transformación de los comportamientos ciudadanos y, a partir de ahí, convocar a los artistas para que ayuden como verdaderos pedagogos a decir que se piensa a nivel de ciudadanos, contribuyendo a conformar una pedagogía de convivencia en el espacio público.

Es fundamental que los artistas trabajen con la gente en sus propios barrios, enfocados en la idea de pensar los lugares públicos como espacios para que la gente se apropie y haga y produzca cultura; la idea que se puede hacer cultura con las demandas, los sueños y las pesadillas de la gente, debiendo ser el artista quien sea el encargado de darle forma, de manera que la agenda cultural no sea solo de las instituciones del estado, sino también la integren la enorme y riquísima vida cultural de los barrios y la elite intelectual.

Tengo la certeza que las autoridades de la cultura Regional, encabezada por su seremi de la cultura, las artes y el patrimonio, señora Flor Ilic García, están en esta línea, de manera que los agentes culturales, los artistas y gestores regionales de la cultura, debemos ser pedagogos en el rescate de la convivencia en el espacio público.

Domingo Soto