Microtráfico Cero: una estrategia policial de exportación

No es desconocido que Chile ha vivido una transformación migratoria en los últimos años, recibiendo un importante número de ciudadanos extranjeros que han provenido, principalmente, de Venezuela y Haití, entre otros países.

O’Higgins es una de las pocas regiones que no cuenta con un paso fronterizo habilitado durante todo el año, pero aquello no significa que no reciba inmigrantes. Por ello, es que la labor que efectúan las unidades de Migraciones y Policía Internacional que la PDI tiene en la región es muy importante.

La policía civil cuenta con dos unidades de este tipo, asentadas en las ciudades de Rancagua y San Fernando. La primera de ellas presta cobertura a todas las comunas de la Provincia del Cachapoal, mientras que la segunda cubre las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.

Ambas unidades atienden público y efectúan fiscalizaciones migratorias en terreno, velando que se dé cumplimiento a la Ley de Extranjería (21.325) y, sólo en lo que va del año 2023, han detectado y denunciado a la autoridad administrativa a 806 infractores que fueron identificados a través de análisis de sistemas computacionales y fiscalizaciones en terreno. En estas últimas, han controlado a más de 360 personas durante el primer semestre.

De acuerdo los datos que maneja la PDI, las principales infracciones tienen relación al ingreso al territorio nacional por pasos fronterizos no habilitados, vencimiento de visas de turismo, abandono de medidas de control y realización de trabajos remunerados sin la debida autorización.

Dentro de los fenómenos migratorios que han logrado identificar, es que en O´Higgins, la mayor población de infractores corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana y bolivianos. Estos últimos incrementan su población, sobre todo en temporada estival, en la que arriban a zonas rurales para desempeñar trabajos de temporada en el mundo agrícola.

Conforme a lo señalado por la PDI O’Higgins, en los cinco primeros meses del 2023, han ejecutado resoluciones de expulsión del territorio nacional, asociadas a nueve extranjeros infractores de la Ley de Extranjería.

El trabajo de las unidades de Migraciones y Policía Internacional, no sólo se limita fiscalizaciones y trabajo administrativo, también ofrece un complemento fundamental en procedimientos de otras unidades policiales, como lo son operativos barriales liderados por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Rancagua y, los Equipos Microtráfico Cero de la Región, investigaciones en las que, a veces, se encuentran involucrados extranjeros. Para ello, se trabaja estrechamente con la Oficina de Análisis (OFAN) Cachapoal, la cual analiza los antecedentes proporcionados por las unidades investigadoras y genera informes inteligentes que son utilizados como insumos por los detectives especialistas en migración, lo que facilita denunciar a infractores de la Ley de Extranjería involucrados en hechos delictuales.