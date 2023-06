Con el ímpetu de una mujer que ha sido pionera, Soledad Ortega Farfán, analista de la gerencia de la Plantas, llegó a El Teniente cuando tenía 20 años y ha escrito su historia en la División sobre la base de un lema que la inspira: amor, pasión y convicción.

¿Cuándo y cómo te sumaste a El Teniente?

Llegue hace 33 años a la División. Los cumplí el 11 de junio recién pasado. Tenía 20 años y pocas pretensiones. Estaba viviendo y estudiando en Santiago y me motivó la opción de estar cerca de mi familia. Eran tiempos en que la presencia femenina era poco común, así que cuando llegué todos lo sabían. Al principio fue difícil acomodarme en un ambiente y cultura muy paternalista y machista, pero con el tiempo comencé a entender que sería parte del proceso de aprendizaje.

¿Qué labores te ha tocado realizar en la División?

Todas orientadas al área administrativa. Comencé trabajando con las asistentes sociales. Como analista me toco ver cómo los trabajadores y sus familias se apoyaban en la División para resolver problemas de toda índole. Después estuve en Recursos Humanos. Me llamaron de la Gerencia de Plantas y lo pensé porque tenía mis hijas pequeñas y donde estaba querían que siguiera con ellos. En la Planta trabajo para y con las personas. Con orgullo y satisfacción, me desempeñé como encargada Covid; de logística en la Mantención General Anual (MGA); del Concurso de Creatividad de El Teniente, entre otros. Y siempre disponible para ayudar a trabajadores (as) propios y colaboradores.

¿Qué significa para ti trabajar en Teniente?

Se me hincha el pecho y respiro profundo porque me conecta con mi lema, que es amor, pasión y convicción. Agradezco por la empresa en la que estoy y me siento orgullosa de ella porque me identifica su gran propósito: ¡Damos todo por Chile! Es un privilegio trabajar para aportar a millones de chilenos. Por eso valoro y respeto mi trabajo y me concentro para hacerlo entregando lo mejor.

¿Qué dicen tus hijas sobre la historia laboral en El Teniente?

Tengo 3 hijas, Francisca, de 28 años; Camila, de 27 años; y Valentina, 21 años, ellas han sido parte de mi historia y me han acompañado en mi camino laboral. Conocen todas las siglas que manejamos en El Teniente y eso es muy chistoso porque muestra todo lo que converso con ellas de mi trabajo. Ellas me declaran su orgullo y de verme feliz en todo lo que hago, porque sienten la energía del cariño que doy y que recibo de mis jefes y compañeros de trabajo.

¿Cómo te has sentido en el rubro minero?

Pionera en muchas cosas. Cuando ingresé era la trabajadora más joven. Estos 33 años han tenido de todo y también he sentido momentos de tristeza, frustraciones, alegrías y mucha energía. Este rubro es duro, tenemos metas que cumplir, cuidar los recursos, hacer de forma eficiente el trabajo para un bien mayor, mucha disciplina y también mucho corazón.

¿Te gusta romper moldes?

Mas que romper moldes me gusta cumplir sueños, muchos en lo laboral como personal que con amor, pasión y convicción los he ido logrando. Uno de mis sueños fue ser brigadista (de emergencias) y cuando lo propuse hace 15 años, la respuesta fue no porque era mujer. Hoy lo pude lograr y me siento feliz de serlo y de invitar a más mujeres a que se sumen si están convencidas.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Seguir en servicio, en agradecimiento y aprendizaje. Estoy terminando mis estudios de Coach Ontológico en Newfield Network en donde me certificaré como coach este próximo 24 de junio. Mi proyección, aportar en la Planta todo lo aprendido y acompañar desde esta mirada a los equipos de trabajo en algún proyecto de trabajo. En lo personal, trabajar con grupos de personas y seguir estudiando y viajando, que son parte de mis pasiones; seguir en actividades sociales y disfrutar como lo he hecho hasta hoy a mi familia, a la que le agradezco porque son parte de mis sueños y transformaciones de vida.