Ciberextorsión en cadena, amenaza creciente

Junto con el alza de hasta un 100% en los seguros automotrices en Chile a raíz del aumento de actos delictivos como encerronas, portonazos y robos de vehículos, hay que sumar también otro factor: cuando solo te roban un determinado accesorio de tu auto.

Espejos, resinas de llantas, plumas limpiaparabrisas, tapacubos, son algunos de los accesorios más “apetecidos” por los delincuentes debido a su alto costo o porque se venden fácilmente en el mercado negro. Y, cuando la persona tiene cobertura de robo en su seguro vehicular, no hay mayor complicación. En general, la compañía de seguro pide esperar 30 días desde el robo, en caso que encuentre la pieza hurtada y, si no pasa esto, se cubre.

Ahora, si bien los seguros automotrices, en general, cubren también el robo de este tipo de accesorios, no lo hacen cuando el dueño del vehículo cambia los originales por otros, o agrega otros accesorios ya sea por un tema visual o de funcionalidad y, no declara esta modificación.

Se trata de lo que se conoce como “accesorios extras” y engloba a todos aquellos que no salen de fábrica con el vehículo: llantas de alineación, sistema de navegación, entre otros y que en general, tienden a tener un costo elevado, por ende, perderlos es un dolor de cabeza y afecta el bolsillo del afectado. “El seguro vehicular es un seguro a riesgos nombrados. Esto significa que solo te va a cubrir esos riesgos que se mencionan en la póliza y que normalmente incluyen en robo en general de cualquier parte del vehículo cuando indicas que quieres la cobertura de robo. Pero ojo, por ejemplo, si decides cambiarle las llantas a tu auto, tienes que declararlo para que la compañía lo sume en la póliza, de lo contrario, si te las roban, tu aseguradora no lo va a cubrir”, enfatiza Tahyri Torres, abogada, experta en siniestros, y COO de Gelts Latam , corredora de seguros.

Otro punto muy importante, según explica la experta, “es que a veces pasa que algún particular decide, por ejemplo, cambiar la suspensión del automóvil y no lo declara, ya sea por ignorancia o pensando que así no le van a subir la prima. Y, esto puede ser considerada por la aseguradora como una exclusión y, en caso de algún problema con el vehículo, va a quedar fuera de la cobertura”.

Por ende, si vas a modificar cualquier parte de tu vehículo lo más conveniente es antes de realizar el cambio, investigar si ese cambio que quieres hacer, las aseguradoras lo cubren, ya que hay algunas compañías que no aseguran autos modificados ya que es considerado de alto riesgo.

MODELOS MÁS ROBADOS

La profesional también recomienda que las personas, al momento de adquirir un vehículo, más allá de su gusto personal por un determinado modelo, se informen sobre cuáles son los más robados, ya que estas marcas son justamente las que van a asociarse a primas más caras. Incluso, hay compañías de seguros que han decidido no cubrir determinados modelos justamente porque son demasiado riesgosos. La Asociación de Aseguradoras de Chile publicó el listado de los vehículos que más se robaron en Chile durante el año 2022 y que es importante tener en cuenta: Nissan Qashqai, Nissan NP300, Toyota Hilux, Kia Frontier, Mitsubishi L200, Nissan X Trail, Kia Rio, Nissan Versa, Kia Sportage, Hyundai Accent

“Muchas veces la gente busca el seguro vehicular que te regala un televisor o el más barato, pero estas siempre tienden a ofrecer solo coberturas básicas. Es importante saber que la cobertura mínima que debes tener es la de responsabilidad civil, porque el día de mañana si, por accidente, atropellas a alguien o causas un daño ya sea a un ocupante de tu vehículo o a un tercero fuera de él, el SOAP solo va a cubrir gastos médicos. Entonces, si alguien queda con alguna incapacidad o fallece, la indemnización que puede venir luego por un proceso judicial o civil es enorme y eso no solo te puede llevar a la quiebra sino también puede causar una serie de problemas legales y penales”, finaliza Tahyri.