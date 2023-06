Rancagüinas vuelven a caer

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Notarás cierto atraso en conocimientos sobre las nuevas tecnologías, pero no es que pertenezcas a generaciones pasadas, tan sólo es que no has puesto demasiado interés en reciclarte. No dejes que este sentimiento afecte a tu vida y ponle remedio, que tú puedes.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Sentirás un frenazo en tu interés en la manera de afrontar el trabajo. La salud puede tener que ver con esa disminución de revoluciones, pero más bien tendrás que ver qué cuestiones de tu entorno familiar te están haciendo mella.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los cambios de tiempo no te favorecen y vas a agarrar un pequeño resfriado que te va a atacar fundamentalmente la garganta. Conocerás a una mujer muy curiosa que te adentrará en terrenos que nunca pensaste que te interesarían.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

De las últimas jornadas deducirás que debes ser un poco más expresivo en tus relaciones sentimentales. A todo el mundo les gustan los regalos y los buenos detalles, pero también que verbalicen los sentimientos que provocan en su pareja.

LEO (23 julio-22 agosto).

Un incidente con alguien de tu familia te va a afectar más de lo que debería y te impedirá pedir perdón cuando sea necesario. Buen momento para invertir en un negocio directo si tienes algunos ahorros, las inversiones financieras estarán inseguras.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las infidelidades de personas cercanas están llegando a influirte y hoy vas a ser testigo cosas que preferirías no saber. Te quedarás de piedra y no sabrás qué hacer. Reflexionar sobre lo que está pasando a tu alrededor será lo único que puede calmarte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los malos presagios que te han acompañado en los últimos días comienzan a alejarse a partir de hoy. Cuando ni tú mismo lo esperabas, has robustecido tu ánimo para salir adelante, en base a pequeños de talles que te han cargado de buenas vibraciones para el futuro inmediato.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La buena noticia del día de hoy es que vas a encontrar la compañía que deseas. Depende del campo en el que hoy centres toda tu energía, ese acompañante puede llegar a ser algo más o no. Los negocios familiares se verán favorecidos por la buena suerte.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Facilidad para entablas conversación con personas a las que no conoces y sobre las que no tienes ninguna información, lo que te vendrá estupendamente si te dedicas a los negocios o al marketing.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Eres el signo más atractivo del zodíaco en el día de hoy. No hay más que mirarte para darse cuenta de que atraes a todo lo que da más de dos pasos seguidos. Tendrás suerte en ese sentido y podrás aprovecharla, pero sólo en el día de hoy. Mañana las cosas habrán cambiado.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Intentarás solucionar un problema económico que tiene además una componente personal importante. Lo segundo no debe ser impedimento para lo primero, aunque tu relación cambie con esa persona. Ahora podrás encauzar tus energías para lograr algo positivo desde el punto de vista profesional.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Para los que inician una nueva relación amorosa las perspectivas son buenas si logran conocer a fondo su pareja, a veces las nuevas amistades esconden secretos inconfesables. La suerte no es propicia para aventurarse en los juegos de azar.