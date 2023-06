Las reacciones celestes tras eliminar a la U en Copa Chile

Felices están en las huestes de O’Higgins de Rancagua tras dejar en el camino a la U por la Copa Chile 2023.

Los celestes, que hicieron un buen partido y que perfectamente pudieron ganarlo en los 90 minutos, fueron efectivos en la definición de penales y consiguieron los pasajes para las semifinales de la zona centro sur.

En ese sentido, y ya analizando el juego, el DT Pablo de Muner puntualizó que el Capo, “nosotros generamos situaciones más claras y no las pudimos aprovechar. Hubo momentos donde la U insinuó, empujó, porque estaba de local. Practicamos 90 a 100 penales, lo hicimos bien y por suerte la moneda cayó de nuestro lado”, y que “siento que hicimos los méritos suficientes para ganarlo en los 90 minutos, y en los penales hubo esa cuota de azar que jugó en favor nuestro”.

Así también, el director técnico rancagüino, manifestó que la solidez que muestra su escuadra desde lo defensivo, está ayudando mucho a la escuadra en los partidos. “Es muy importante, para cualquier equipo y no solo para nosotros. Siente que hemos agregado algunas cosas en comparación a cómo terminamos el primer semestre”.

Es más, recalcó que en la previa pensaron que “iba a ser un partido de duelos, y las situaciones que tuvimos las generamos por duelos, mientras que la U por pérdidas nuestras”, pero que, con todo eso, “estuvimos a la altura y es merecido el pase”.

Finalmente, De Muner, dijo que “merecíamos esto, pero también hay que tener los pies sobre la tierra. Hace un tiempo no muy largo nos encontramos con un gran triunfo y hay que tener humildad”.

LA VOZ DEL PLANTEL

Ya en zona de camarines, y previo al viaje de retorno a la ciudad, algunos elementos del plantel declararon sobre el triunfo.

Juan Fuentes, que cumplió un buen papel en la defensa, expresó que “hicimos un buen partido, sabíamos que iba a ser difícil entrarle a la U porque es un equipo se repliega y que juega a los pelotazos. Estamos contentos por el funcionamiento del equipo, pero que podemos dar mucho más”.

De paso, Fuentes, recordó que como defensores tenían que estar muy cerca de las marcas de los atacantes azules, porque “son jugadores que son un poco desordenados, pero si los controlábamos íbamos a tener la pega casi hecha”.

Por su parte, Facundo Castro, aseguró que “hicimos un gran partido, y hay que agradecer a la gente que vino y se hizo sentir. El equipo se sintió cómodo, nos creamos situaciones y las llegadas de ellos fueron errores propios”.

Mientras que, Brian Torrealba, reconoció estar muy contento y feliz con este paso. “Fue un partido complicado, el equipo se vio bien, con confianza y merecíamos ganarlo. Todos patearon muy bien, ningún penal corrió riesgo de ser atacado”.

Para cerrar, el portero Ignacio González, figura en los penales al tapar el tiro de Nicolás Guerra que luego definió Fabián Hormazabal, afirmó que “somos un equipo e individualmente estoy feliz por los penales”, y que “siempre me he tenido fe en los penales, es algo que tiene de intuición, no solo estudiarlos. Yo me mentalicé en atajar uno y feliz por atajarlo, porque fue decisivo”.