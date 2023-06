Río se lleva 41 mediaguas en Doñihue.

La madrugada de este viernes, la fuerza del río arrasó el Puente Clonqui que une la localidad de Chacayes con el sector Los Perales en el en la comuna de Machalí. Un puente que no tenía más de 8 años desde su construcción, pero el caudal de río no se veía desde hace 20 años e hizo ceder la estructura.

Así lo informó el alcalde de Machalí, Juan Abud “En la madrugada este puente colapsó estructuralmente, así que estamos con diferentes funcionarios y el Gobernador Regional para que una vez pasado el frente de mal tiempo, buscar los recursos necesarios para poder reestablecer el puente que conecta la comunidad de Perales con Chacayes.

Si bien el sector de Chacayes no queda aislado, ya que camino afectado es el de Coya hacia Chacayes, pero que cuenta con la alternativa de conexión por Termas de Cauquenes, camino que no está en buenas condiciones indicó el Gobernador Pablo Silva “así que le vamos a pedir a vialidad que pueda hacer gestiones para arreglar el camino, la idea es que no quede aislado Chacayes, porque por Coya ya está aislado y nos interesa que el camino que está por Termas de Cauquenes pueda estar en las mejores condiciones posible para que transiten vehículos de emergencia y la comunidad”, expuso.

Respecto a la realidad que vive la comuna de Machalí frente a las incesantes lluvias, el edil Abud indicó que “Hemos estado con una crecida en los ríos de forma considerable, hace más de 20 años que no se veían estos caudales en los diferentes ríos y brazos en Machalí y Coya; por lo tanto, hacemos un llamado preventivo a todos nuestros vecinos para que no se acerquen a estos lugares”.