Delegado ordena cierre del puente Coinco.

Este sábado, el Ministro de Educación, Marco Ávila visitó Coltauco para interiorizarse de la realidad de la comuna donde se refirió a la situación de vacaciones de invierno en la región y del país en recintos educacionales dijo “La situación no es homogénea en todas las regiones afectadas y en todas las comunas, es por eso que hemos instruido -hasta el momento- que cada sostenedor tenga una comunicación directa con los seremis de cada región para poder determinar la situación particular de cada una de las comunas. Los estudiantes los próximos dos días de clases -martes y miércoles- van a concurrir a tomar clases, porque el semestre aún no acaba, es por eso que tenemos que ir evaluando”, expuso el secretario de estado.

El Ministro Ávila añadió que “En el caso particular de Coltauco, es muy difícil que las clases retornen, pero es la situación de esta comuna” remarcó, añadiendo “no sucede lo mismo en Rancagua, hay que mirar qué pasa en San Vicente, Peumo, Las Cabras, en Quinta de Tilcoco y así podemos evaluar una serie de comunas región a región”, indicó.

La autoridad nacional aclaró que “Hasta el momento no hay una medida universal que se determine para todas las regiones afectadas por el frente de mal tiempo”.

Finalizó diciendo que en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), que se realiza en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) “liderados por la Ministra Tohá vamos a seguir evaluando y todavía queda un par de horas y días para tomar decisiones, por lo pronto no existe tal adelantamiento de vacaciones de invierno”.