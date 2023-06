Ministro de Agricultura: «Lo de Coltauco es muy grave».

El Gobernador Regional de O´Higgins, Pablo Silva Amaya, solicitó al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, que declare Zona de Catástrofe a la Región de O´Higgins, con la finalidad de que se dispongan los recursos necesarios para ir en ayuda de las personas y zonas afectadas por este frente de mal tiempo que azota a la zona centro sur del país.

“Nos hemos tratado de contactar en varias ocasiones con la Ministra del Interior pero no ha sido posible, me imagino que está muy ocupada en la emergencia. Sin embargo, ya nos comunicamos con su jefe de Gabinete para solicitar que se declare Zona de Catástrofe a la Región de O´Higgins. Me señalaron que ya están avanzando en esa materia. Esto es muy necesario para que pueda actuar el Ejército y se puedan adicionar recursos para nuestra Región”, aseguró el Gobernador Regional.

La máxima autoridad regional ha recorrido diversas comunas de la región, desde que se iniciaron las lluvias, para reunirse con los alcaldes y vecinos afectados, con la finalidad de catastrar las consecuencias de este frente de mal tiempo.

“Nosotros, como Gobierno Regional, estamos dispuestos a colaborar pero se requiere que se declare Zona de Catástrofe para poder disponer de los recursos de Emergencia del Gobierno Regional. Tenemos una situación bastante crítica. Ya no está dando abasto el personal de Emergencia de los municipios, Carabineros y Bomberos, por lo tanto, se requiere mucho más ayuda y mucho mayor cantidad de recursos disponibles para esta emergencia”, enfatizó Pablo Silva Amaya.

El jefe regional aseguró que “hay varias comunas que están pasando una situación bastante compleja y hay que actuar con la celeridad que corresponde, y para eso es importante que se declare Zona de Catástrofe”, finalizó.