Coltauco, Doñihue, Pichidegua, Rengo, Machalí y Rancagua suspenden sus clases

Autor de dos libros sobre la Roma clásica que, según comenta, “es un mundo que me atrajo hace ya más de 15 años, tras leer `Julio César, el hombre que pudo reinar´, de Juan Eslava Galán a lo que se añadió contemplar el filme `Gladiator´”, Juan Tranche se hizo fan de esa época histórica y ahondó en los personajes reales que había tras esos gladiadores.

De hecho, escribió en 2021 “Spiculus” donde cuenta la historia novelada de dos gladiadores enfrentados a muerte en la Roma de Nerón.

En esta ocasión ha querido acercarse y mostrar, desde un punto de vista histórico, pero de forma novelada y añadiendo una trama de misterio, la vida de dos de las mejores luchadoras que existieron en la Roma de Adriano, que reinó en Roma de agosto de 117 a julio de 138.

RECUPERAR A MUJERES QUE ESTABAN EN EL OLVIDO.

Ha creado la obra “Gladiadoras (el duelo de la eternidad)”, sobre todo “para recuperar a un grupo de mujeres a quienes la Historia había dejado bastante en el olvido”, según indica, mostrándonos con todo lujo de detalles históricos la fuerza y el tesón que, en aquellos tiempos, tuvieron que mostrar unas mujeres para destacar en un campo donde la testosterona se torna fundamental.

“La acción transcurre en el año 131 d.C., en el que los romanos celebran el combate de gladiadoras más increíble que jamás hubieran visto los tiempos, con unas dosis de anhelo de libertad y de venganza que permite que Achillia y Amazona se enfrenten en un duelo fantástico”, indica Juan Tranche.

Aunque “Gladiadoras” es una ficción histórica, en ella el autor mezcla personajes novelescos con reales, dejando claro que las mencionadas Achillia y Amazona existieron verdaderamente en la época de otro personaje real, el emperador Adriano, junto a su amante Antinoo y su esposa Vibia Sabina.

— ¿Cuál es la razón del subtítulo que usted añade “El duelo de la eternidad”?.

— Todo surge cuando encuentro el relieve de Halicarnaso expuesto en el Bristish Museum de Londres, que es la prueba irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron y que debió ese que muestran, un combate maravilloso por una razón: no existe ninguna pelea de gladiadores hombres que tenga una pieza de mármol para homenajear una lucha. Tenemos mosaicos, elementos escritos, la inauguración del Coliseum, pero una pieza en mármol para resaltar alguno de esas contiendas, no existe. Deduzco que el de las gladiadoras fue uno de los mejores enfrentamientos que se produjeron, por eso añadí el subtítulo “El duelo de la eternidad”.

LA AYUDA DE LA ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL.

— ¿Cuál ha sido su proceso de investigación para escribir la novela?.

— Habré viajado unas nueve veces a la ciudad de Roma y me he recorrido todos los anfiteatros que hay en España y los lugares en los que ha podido haber combates. También he podido documentarme en la arqueología experimental.

— Díganos en qué consiste este tipo de arqueología.

— Se trata de visitar asociaciones de recreación histórica que tratan de emular cómo eran los combates de gladiadores en la antigüedad, por tanto, ves cómo eran los golpes en la realidad, incluso me he puesto el casco de realidad virtual para comprobar qué se sentía en esos momentos. Esto creo que aporta una visión totalmente nueva de lo que era la gladiatura.

— ¿En qué ha redundado a la hora de hacer el libro?.

— Pues, por ejemplo, cuando describía un golpe en la novela, yo tenía que haberlo visto y haberlo “recibido” en esa realidad virtual, para contarlo en detalle.

— ¿Algún caso concreto?.

— Sí. Existía un golpe que jamás se ha visto en películas que consistía en que una de las gladiadoras le daba a su rival una patada en el escudo, en la zona inferior para que, al bajar la defensa, pudiera colocar la espada en el cuerpo. Creo que es un aporte porque nadie había estudiado esos golpes. Está muy bien conocer y contar la teoría de los gladiadores, su forma de vida, etc., pero también relatar esta parte de la lucha, describir las acciones. Creo que es interesante para el lector.

— En la novela encontramos algunos elementos básicos en la vida en cualquier época como amor, amistad, traiciones o venganza… .

— Efectivamente. Mi gran pasión ha sido la gladiatura, pero la segunda gran pasión que he tenido han sido las costumbres romanas. Es decir, el día a día romano. ¿Qué hacía una persona cuando se levantaba?, ¿cómo rezaba?, ¿cómo amaba?… en definitiva, cómo era la vida cotidiana en la antigua Roma.

Quería mostrar que no somos tan diferentes a aquellos hombres y mujeres. Cambian las circunstancias y el contexto. Está claro que hicieron cosas mal, que tenían muchas sombras, pero también tenían muchas luces de las que todavía nos estamos beneficiando. Quiero llevar a la reflexión de que nuestra manera de pensar en 2.000 años no ha cambiado tanto.

“ROMA NUNCA PASA DE MODA”.

— También se nota en su escrito que siente un profundo respeto por el mundo de los gladiadores y gladiadoras.

— Creo que este colectivo ha sido injustamente tratado a lo largo de la Historia y que eran mucho más. Por ejemplo, su sentido del honor. Hoy en día, en determinados deportes de lucha, cuando se tiene al oponente casi caído, se le golpea para que termine el combate. En las luchas de gladiadores no cabía eso. Cuando un rival caía a la arena, el otro esperaba a que se levantase, para que el combate fuera con honor y de igual a igual.

— Entre los gladiadores y gladiadoras había de varios tipos… .

— Efectivamente, había algunos que eran esclavos y que, lógicamente, pretendían obtener dinero, porque a todos se les pagaba, para conseguir la libertad, pero otros lo vivían de una forma mucho más espiritual.

— ¿Por qué cree que nos atrae el mundo de la Roma clásica?.

— Roma nunca pasa de moda. Siempre estamos descubriendo cosas de una sociedad que vivió casi dos mil años porque, además, cuando Roma cae y llega la Edad Media con su cortina negra, hay cosas que no se vuelven a hacer hasta hace relativamente poco. Por ejemplo, en Roma las mujeres tenían la educación mixta hasta los 12 años. Estoy convencido que si no hubiera caído el Imperio Romano, en estos tiempos viviríamos en una sociedad mejor, mucho más plural.

— ¿Cuáles son sus referentes literarios?.

— El primero Ken Follet, pero también Carlos Ruiz Zafón o Santiago Posteguillo, que volvió a poner a Roma en la picota literaria… .

“Gladiadoras”, un relato que comenzó a gestarse a partir de su final, como indica el autor, partiendo del relieve de Halicarnaso y yendo hacia atrás, para construir una trama y que contribuye a que ese mundo vuelva a nosotros y que nos invita a la reflexión.

Por Antonio Dopacio.

EFE/REPORTAJES .