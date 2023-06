En San Fernando ministros Vallejo y Jackson visitan Los Huertos y sectores afectados por la inundación en Colchagua

Este lunes, en San Fernando y otras comunas de la Provincia de Colchagua, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, recorrieron los lugares afectados por el desborde del río Tinguiririca y albergues habilitados en la capital provincial, con el fin de agilizar las ayudas que puedan mitigar, en parte, las pérdidas de los afectados.

En ese sentido, la vocera, apuntó que “en estas emergencias, en estas situaciones de catástrofe, tenemos que actuar de manera coordinada y conjunta, que el Estado esté organizado, lo mismo las organizaciones de la sociedad civil y los privados. Es muy muy importante mantener este sentido de unidad y colaboración, solo así nuestro país sale adelante”.

Junto con ello, comentó que “estuvimos en Los Huertos y vamos a seguir visitando la región de O’Higgins, porque entendemos que la realidad es particular, aquí no se han visto afectadas solamente casas, sino que también son actividades económicas. Esta es una zona principalmente es rural y la afectación es principalmente allí, no nos olvidamos de la ruralidad. Estamos preparando ayudas, con el Ministerio de Agricultura, Hacienda y Economía”.

Además, recalcó que “lo primero es sacar el barro, vacunar para evitar ciertas enfermedades y eso lo hacemos en coordinación con el municipio”.

Por su parte, el ministro Jackson, puntualizó que, desde el servicio, informaron a los damnificados respecto a la ficha FIBE, Ficha Básica de Emergencia, y respecto a otros beneficios que deben llegar a los afectados. “Acá los daños tienen que ver casi todos con enseres, por el nivel del agua. En Los Huertos el barro y el agua llegó a más de un metro, y ahora se necesita sanitizar las casas, limpiarlas y que las familias las puedan volver a habitar. Eso es fundamental”.

En tanto, el alcalde Pablo Silva, manifestó que “desde las primeras horas de esta tragedia, nuestros equipos municipales junto con vecinos, debidamente coordinados, hicieron frente a una situación donde no éramos capaces, quedábamos cortos, pero tuvimos ayuda de Carabineros, del Regimiento Colchagua, de Bomberos, de muchos privados. La situación ya está controlada, el río ya no está saliendo hacia Los Huertos”.

Cabe consignar que, en San Fernando, este martes comienza el llenado de la ficha FIBE, con el fin de que los hogares estén catastrados y que en una semana se inicien las transferencias del bono de enseres.