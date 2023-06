Ministra Antonia Orellana: «Una de nuestras prioridades legislativas para este año es la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia».

Por Mariel Fernández Moris

El ministerio de la mujer y equidad de género está en un constante reto esto debido al compromiso del presidente Gabriel Boric de ser un gobierno inclusivo con las mujeres y así lo avaló en la pasada cuenta pública mencionando el objetivo de “avanzar hacia el reconocimiento de derechos que construyan pisos compartidos de dignidad para cada persona”. Desde esa línea es que se ha trazado el trabajo de la entidad pública en poder invertir, promulgar nuevas leyes y realizar más capacitaciones hacía las mujeres con el foco de construir y mejorar sus vidas, es parte del mensaje que trajo hasta la región la ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana.

Si nos pudiera explicar de qué trata la ley de reparación a víctimas de femicidios en concreto

“Esta ley viene a atender el fenómeno del femicidio en toda su complejidad, reconociendo que existen otras víctimas además de las mujeres: las y los familiares. Entonces, a través de esta ley el Estado reconoce a las familias como víctimas del delito de femicidio y de sus consecuencias, y plantea acciones de protección y reparación que van en directo beneficio de ellas. Una de estas acciones es la incorporación de las y los familiares, así como de las sobrevivientes, en el régimen de protección social. Con esto, se les otorga un acceso preferente a las prestaciones del Estado. Por otro lado, se les garantiza el derecho a la protección laboral, a través de fuero laboral por un año para las sobrevivientes y permisos especiales para que las y los familiares puedan colaborar con la investigación y el juicio del delito de femicidio, sea consumado o frustrado. Esto es algo que rescatamos del trabajo con la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio y con ‘Ni una Menos’, y es muy importante, porque muchas veces los familiares tienen problemas en su trabajo, o incluso los pierden, por buscar justicia para sus hijas, sus hermanas, sus madres. Y otra acción de reparación igualmente importante es la entrega de una pensión para hijas e hijos de víctimas de femicidio que sean menores de 18 años, y hasta que cumplan la mayoría de edad. Esto último es un reconocimiento de la necesidad que tenemos como país y como Estado de hacernos cargo de un problema que no solo afecta a las mujeres, sino que impacta a toda la sociedad”.

En cuanto a los desafíos de mayor relevancia que se vienen por delante en la cartera.

“Uno de los aspectos más importantes para nuestro Ministerio es poder conseguir el apoyo necesario para aprobar, después de seis años de tramitación, el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que además de desafío es una de nuestras prioridades legislativas para este año. Y junto con eso, avanzar en una estrategia para la autonomía económica de las mujeres, que es un elemento esencial para prevenir la violencia, o salir de ella si es que se está viviendo. En ese sentido estamos impulsando desde el gobierno en conjunto con el Ministerio del Trabajo el proyecto Sala Cuna para Chile, derecho que ha evidenciado el impacto que tiene en mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el mundo, buscando eliminar el castigo a la maternidad, aumentando su participación en el mercado laboral formal y reduciendo la brecha salarial de género, para una efectiva igualdad en el mundo del trabajo, siendo una de las políticas con mayor consenso social, que las propias mujeres demandan.

Otro desafío que consideramos fundamental, no solo como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino que como gobierno es poder aprobar la reforma de pensiones que tiene un importante enfoque de género, ya que reconoce las lagunas cotizacionales por maternidad y por cuidar.

Nuestra agenda es transversal y busca hacerse cargo de las preocupaciones comunes para todas las mujeres: seguridad económica, oportunidades laborales, mejores salarios y pensiones, apoyo y corresponsabilidad en los cuidados, más tiempo para nosotras y nuestras familias, no más violencia; todos estos son temas que importan e impactan a las diferentes mujeres del país, y para cada uno de ellos tenemos pensada una acción, una reforma, una política pública”.

¿Cuáles serán las modificaciones al régimen de sociedad conyugal?

“La principal modificación es establecer la administración conjunta de los bienes de la sociedad entre ambos cónyuges, porque hasta el día de hoy el régimen otorga esta facultad únicamente al hombre. Es decir, las mujeres casadas bajo este régimen no tienen facultades para, por ejemplo, vender una propiedad o un bien sin la autorización de su marido. O, en el caso de las mujeres rurales, por ejemplo, está el problema de que no pueden postular a concursos de riego sin el permiso del marido, que es algo que intentamos solucionar a través de los concursos exclusivos para ellas, en los que no se requiere contar con la venia del hombre. Y esta modificación la pretendemos realizar manteniendo, sin embargo, el principio de solidaridad patrimonial en el que se funda la sociedad conyugal, porque es lo que se conoce en derecho como ‘figura virtuosa’, y eso es algo que deseamos conservar. Una figura, por lo demás, a la que pueden acceder todas las parejas, no solo las heterosexuales, también las que se han unido por matrimonio igualitario”.

Si nos pudiera explicar de qué trata el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ¿Cuál es su enfoque principal? Y ¿de qué manera el ministerio pondrá énfasis?

“El foco de este proyecto es la prevención de la violencia contra las mujeres, además de mejorar los mecanismos de atención y respuesta del Estado, y allí radica la importancia de su aprobación. Porque si bien hemos avanzado en términos de la tipificación del delito de femicidio y su extensión a hechos y agresiones que ocurren fuera de las relaciones de parejas, y en el reconocimiento de otras víctimas de este delito a través de la Ley de Reparación, la verdad es que necesitamos garantizar de manera efectiva el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y solo podremos hacerlo si conseguimos prevenirla y cuando ocurra, reaccionar eficazmente. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es relevar el rol preventivo del Estado, a la par que define diferentes expresiones de violencia que vivimos las mujeres y que no son únicamente las que se pueden dar en una relación, como la sexual, económica, física y sicológica, incluimos también la violencia laboral, institucional y simbólica. Y algo que hemos propuesto desde el gobierno y que nos parece de especial relevancia: incluir a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres, un elemento esencial para otorgarles atención y reparación desde el Estado. Tenemos que hacernos cargo, en definitiva, del daño provocado a esos menores, que es parte también de las medidas de prevención a largo plazo”.

En cuanto a la reciente ley puesta en marcha el pasado 20 de mayo sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones, ¿cómo se ha visto su aplicación en estas semanas si se puede referir a la acogida de la ley?

“Han pasado prácticamente un mes desde la puesta en marcha del mecanismo, entonces aún nos faltan más antecedentes para poder establecer una conclusión más robusta de lo que ha sido su funcionamiento. Lo mismo pasó con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que comenzó a regir en noviembre de 2022 y que recién en enero de 2023 comenzamos a ver los grandes números de deudores, y hoy hablamos de más de 87 mil inscritos y de una deuda total que supera los 96 mil millones de pesos. Lo que podemos decir es que se están presentando las solicitudes de liquidación de la deuda de manera masiva, y ese es el primer paso para que el mecanismo de pago efectivo comience a operar. Estas solicitudes se irán otorgando en la medida en que se vayan cumpliendo los plazos, que es de al menos un mes de deuda desde que comienza a operar la ley. Entonces, en la medida que se vaya cumpliendo ese plazo vamos a comenzar a ver lo mismo que vimos con el Registro: se va a ir acelerando el tranco. Lo importante es que la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Alimentos es que en conjunto con la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones forman parte de una misma institucionalidad. Mientras el Registro crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad Parental establece un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas.

Sabemos que son muchas las mujeres que hasta ahora han debido enfrentar solas las deudas de pensión de alimentos de sus hijas e hijos, llegando a convertirse en persecutoras de la información financiera del deudor. Conocemos el dolor de esas madres que han vivido violencia económica y que han visto como se vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes. Precisamente a ellas, a esas madres y cuidadoras, les podemos decir que ahora cuentan con un mecanismo concreto y una solución real para buscar el patrimonio del deudor y pagar las deudas de pensión de alimentos. No las dejamos solas”.

El pasado 15 de junio fue el día de la mujer minera. Con respecto a la inclusión de la mujer en la minería, ¿qué acciones han desarrollado como gobierno?

“Esperamos pronto poder visitar una minera de nuestro país y conocer de cerca el trabajo que realizan muchas mujeres que se encuentran hoy día desempeñando funciones en esa área. En este sentido, quiero destacar el compromiso de Codelco y su aspiración a incorporar más de 3.000 mujeres al 2027 y transformarse en líder en participación de mujeres de la industria.

Cabe señalar que julio de 2022 el Ministerio de Minería en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social relanzamos la Mesa Nacional Mujer y Minería, que es de carácter intersectorial. La Mesa, que funciona de manera periódica, reúne empresas mineras y proveedoras, gremios, servicios públicos de la industria, organizaciones de la sociedad civil y recientemente se ha integrado a representantes sindicales.

Durante 2022, se trabajó en torno a 3 ejes, uno de los cuales es la reactivación económica con enfoque de género. Asimismo, se incorporó al MINEDUC a la Mesa, y se reforzó el compromiso de lograr un 30% de participación femenina para el 2030”.