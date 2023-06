Agrosuper renueva convenio de colaboración con DAEM de Las Cabras para contribuir a la educación en la comuna

El alcalde Juan Ramón Godoy, destacó que “durante los días previos al inicio de las

lluvias, los equipos de la Municipalidad de Rancagua trabajaron en distintos puntos

de la ciudad, especialmente en los puntos históricamente críticos que

anteriormente se inundaban, realizando labores de limpieza para evitar mayores

emergencias producto de estas lluvias que hace años no veíamos en Rancagua”.



Durante las jornadas previas al inicio de las precipitaciones, equipos de la Municipalidad

de Rancagua realizaron importantes trabajos preventivos en distintos puntos de la ciudad,

como la limpieza de canales, rejillas y sumideros; que permitieron que la ciudad

funcionara con normalidad y no ocurrieron grandes emergencias, a pesar de las intensas

lluvias.



Es que las precipitaciones no afectaron el funcionamiento de la ciudad, por ejemplo, el

paso bajo nivel de Alameda con Av. Viña del Mar, o el paso bajo nivel de Av. Baquedano y

Av. República de Chile con Manuel Montt, funcionaron de manera normal.



Antes, durante y posterior a la emergencia, los equipos de la Dirección de Desarrollo

Comunitario, Seguridad Pública y Gestión del Riesgo, y de Gestión Ambiental, se

desplegaron en distintos puntos de la ciudad para monitorear la situación en terreno y

establecer un trabajo coordinado ante eventuales emergencias, las que fueron atendidas

con prontitud y celeridad por los equipos municipales, evitando mayores inconvenientes

para la comunidad rancagüina.



Se tomaron decisiones oportunas



A raíz de las intensas precipitaciones, el alcalde Juan Ramón Godoy solicitó al director

regional de SENAPRED activar una alerta de emergencia para la evacuación de las familias

que viven en la ribera del río, producto del aumento del caudal del río Cachapoal.



Se trató de una alerta de carácter preventiva que tenía por objetivo resguardar la

seguridad de las familias.



Debido a lo anterior, se habilitó un albergue temporal para las familias de la ribera del río,

quienes con apoyo de los equipos de las direcciones de Seguridad Pública, Desarrollo

Comunitario y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Rancagua, en trabajo coordinado

con Carabineros, fueron evacuados y posteriormente trasladados al albergue durante la

noche del pasado jueves.



Durante el viernes, por instrucción del alcalde Juan Ramón Godoy, los 11 adultos y 10

niños fueron trasladados a un hostal que les permita permanecer de manera óptima,

segura y en buenas condiciones.



“Sabemos el complejo momento por el que están pasando las familias de la ribera del río,

por ello tomamos la decisión de que fueran trasladadas a un hostal, donde podrán contar

con mejores condiciones y el bienestar adecuado especialmente para los niños y niñas”,

afirmó el alcalde Godoy.



Asimismo, equipos de la Clínica Móvil de la Municipalidad de Rancagua acudieron al

campamento Río Loco para revisar el estado de los perritos que permanecían en el lugar

tras la evacuación de las familias, brindando atención y abrigo. Mientras que durante la

noche del jueves se monitoreó la situación del Canil Municipal, recinto que permaneció en

buenas condiciones al igual que los animalitos que allí se encuentran.





Alcalde lideró sesión COGRID



Durante la mañana del viernes 23 de junio, el alcalde Juan Ramón Godoy lideró la sesión

del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), junto a autoridades de Gobierno,

Carabineros y Bomberos, monitoreando y estableciendo las acciones a seguir en Rancagua

producto de esta emergencia climática a raíz de las intensas precipitaciones.



“El trabajo mancomunado con el Gobierno, Carabineros y Bomberos ha sido fundamental

para que la ciudad haya respondido de buena manera ante esta emergencia producto de

las intensas lluvias. Seguiremos trabajando de manera coordinada con las instituciones

para ir en resguardo de la comunidad rancagüina y brindar mayor seguridad a nuestros

vecinos y vecinas”, afirmó el jefe comunal.





Apoyo permanente en campamentos y puntos críticos



Durante el fin de semana, equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario se

desplegaron en los cuatro puntos críticos de Rancagua: Río Loco, Dintrans, La Ribera y

Puente Alta, para entregar ayudas sociales y el primer apoyo tras la emergencia.



Este lunes, equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario aplicaron la Ficha Básica de

Emergencia (FIBE) para catastrar a las familias afectadas del campamento Río Loco, mismo

lugar donde la división Salud de la Corporación Municipal realizó un operativo médico de

vacunación, y la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad instaló tanques de 3

mil litros de agua potable para las familias del sector.



Finalmente, el alcalde Juan Ramón Godoy hizo un llamado a la comunidad

rancagüina “ante cualquier situación de emergencia, nuestros vecinos y vecinas pueden

llamar al Fono Seguridad 800 100 100 de la Municipalidad de Rancagua. Los equipos

municipales continuarán desplegados en los distintos sectores de la ciudad para apoyar a

quienes lo necesiten”.