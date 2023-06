Ante la crítica situación de consumo de drogas, tomemos una oportunidad

Por: Alfredo Bravo. – Fotos: Marco Lara.

Con el repique de campanas se dio inicio la mañana de este lunes, a la misa de reapertura de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, en la comuna de Codegua, uno de los últimos templos rescatados 13 años después del terremoto que afectó al país con cuantiosas pérdidas materiales y humanas.

Este templo destinado al culto religioso público, fue construido en los años 50 y forma parte de los monumentos históricos del país; restaurado en su totalidad, ya que su infraestructura sufrió graves daños por el 27F.

Los espacios del interior de la iglesia no dieron abasto para la gran cantidad de feligreses que asistieron para escuchar la homilía que fue oficiada por el Obispo de la Diócesis de Rancagua, Monseñor Guillermo Vera Soto y el párroco Héctor Durán. Así como también asistieron personalidades de la vida civil y gubernamental de la comuna.

Cánticos y oraciones retumbaban en el interior del santuario, mientras que los fieles se congregaban a los alrededores para escuchar la misa.

En la homilía, el obispo Vera, invitó a los presentes alegrarse porque están nuevamente en su casa, porque algo similar ocurrió hace más de 3 mil años en el pueblo de Israel y hoy se evidencia en Codegua, donde los hijos e hijas de esta tierra (…) hoy se pueden reencontrar.

“Dios ha abierto las puertas de esta iglesia, para que el pueblo de Dios entre, se congregue y escuche palabras de esperanzas y les enseñe a vivir”, expresó.

También mencionó, que hay motivos para estar contentos y agradecidos, porque para levantar este templo ha sido necesario mucho trabajo y esfuerzo largo de sacrificio, para ver esta obra terminada.

Al término de la misa, el obispo fue consultado sobre la restauración de esta nueva iglesia para los codeguanos, indicando que esto es “un motivo de alegría muy grande, no solo para los católicos de Codegua, sino de toda la comunidad, que ha querido tanto su iglesia que les cobijó durante 200 años y que en su momento fue destruido por el terremoto”.

Dijo, además, que esto es un lugar propio de la iglesia católica, donde la feligresía vivirá su fe, pero que identifica a toda una comuna y eso es motivo de mucha alegría.

El párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, Héctor Durán, calificó de “un verdadero milagro”, porque el dinero que se aprobó era muy difícil para una obra tan monumental, pero a su parecer, la oración de la gente, de tener un lugar para alabar a Dios, era el lugar que identifica a la comuna de Codegua.

“Hemos rezado tanto por la lluvia, que llegó junto a la inauguración y creo que es un verdadero milagro que esto así haya ocurrido”.

FELIGRESES ALEGRES POR SU NUEVA IGLESIA

Conversamos con algunos feligreses católicos de esta comuna, quienes manifestaron motivos de alegría por la restauración e inauguración de la nueva iglesia, como el caso de la señora Laura Salinas, quien no disimuló su alegría por la reapertura del rescatado templo de Codegua, al manifestar que “soy católica, me bautizaron católica y voy a morir católica. No me importó lluvia ni nada para venir a la inauguración, y estoy feliz de ver a mi iglesia nuevamente paradita”, expresó la señora Salinas.

De igual manera, Juan Moya, integrante del Conjunto Pedregal de Codegua, dijo estar sorprendido por la restauración muy bonita; y dijo estar dispuesto a disfrutarla y cuidarla. Al mismo tiempo invitó a los feligreses a seguir uniéndose a esta iglesia que tanta falta hacía en la comuna.

“Esto tiene mucho significado, porque es un lugar donde se puede llegar a orar, a pedir por la salud de la familia y que se haya reaperturado era muy necesario en la comunidad”, expresó el artista local.

Al final de la jornada, los presentes pudieron disfrutar de actividades culturales y artísticas para todos los presentes.

PALABRAS POR LOS AFECTADOS EN INUNDACIONES

Consultado sobre la posición de la iglesia católica ante la tragedia de miles de damnificados por las lluvias a nivel nacional, el máximo representante de la iglesia en la capital regional, dijo que lamentan las consecuencias de hermanos y hermanas sufriendo, que pone de manifiesto también situaciones de pobreza y precariedad en muchos casos, pero que en la medida de lo posible se tiene que trabajar para que estas cosas no afecten tanto.

“Junto al dolor de tantos hermanos y hermanas, he sido testigo también de la generosidad de tanta gente”, dijo Monseñor al referirse a las familias que acogen a las personas afectadas, que han quedado sin casas, sin alimentos y sin enseres.

“Son lecciones que se sacan, de que en las alegrías y en las penas tenemos que saber estar juntos, porque es en estos momentos donde se manifiesta la grandeza del ser humano”, afirmó el líder católico.

Finalmente, el obispo de Rancagua dijo, que la iglesia católica está trabajando a través de Cáritas Chile, que se está motivando a la generosidad de los católicos en Rancagua, que el Colegio Amada Sofía de Coltauco está sirviendo de albergue; también los curas de las parroquias más afectadas han estado cerca de la gente y autoridades buscando ayuda para los más afectados.