Hernán Peña es el elegido para enmendar el rumbo de Santa Cruz

El sector La Chimba de la comuna de Rengo, fue uno de los más afectados en la región por el temporal del pasado fin de semana. La ayuda ha llegado, voluntarios y equipos municipales se han hecho presente con palas y carretillas para sacar el barro de las casas, así como también las populares ollas común entregan alimento y ánimo a los residentes, muchos de ellos debido a que han perdido todo.

La Chimba es una calle no más extensa que las dos cuadras, sus vecinos se conocen desde niños, por lo que si le pasa algo a uno, le pasa a todos. Algunos no sufrieron tantos daños, pero ahí están colaborando con el de al lado, ya que el sufrimiento de uno es el de todos. Han convivido toda su vida con el Río Claro a solo unos metros, el mismo que en esta oportunidad les hizo una mala jugada, pero que seguirá siendo su vecino.

La vecina, Melisa Reyes, llegó desde la Villa Esperanza de Rengo a colaborar con una olla común. Sostuvo que llegaron desde el día uno a entregar desayunos, almuerzos y hasta cena para los vecinos. Asegura que ha habido ayuda en lo que se refiere a sacar escombros, pero cree que nunca es suficiente, haciendo un llamado a quienes puedan llegar al sector no duden en hacerlo.

Una de las vecinas del sector es Verónica Ramírez, quien nos señaló que si bien le entro agua, su casa no se vio tan afectada. Lamenta lo que pasó con sus vecinos, algunos de ellos perdiendo todo, incluido su hijo. Se conoce con sus vecinos hace más de 55 años, por lo que le afecta lo que pasa en el sector. La ayuda asegura que ha llegado, pero espera que quienes viven en las cercanías del rio puedan recibir una casa, teniendo en cuenta que no están habitables.

La señora Amada Medina tiene un emprendimientos de alimentos en el sector, el famoso, “Bajón Chimbano”, carrito de comida rápida que no lo puede trabajar. Su casa se anegó y actualmente la puede habitar, no así retomar su trabajo. Pide por los vecinos, que ojalá les lleguen camas y muebles, esperando que la ayuda no cese y no se olviden de ellos.

Sergio Díaz, también residente del sector, asegura que la ayuda sigue siendo necesaria, especialmente cloro para desinfectar las casas donde el lodo sigue reinando. Además el agua se hace muy necesaria teniendo en cuenta que en el sector existe un APR, (Agua Potable Rural). Destacar que en el sector se dispuso de baños químicos para atender las necesidades de la comunidad.

TRABAJO MUNICIPAL

En el lugar conversamos con la encargada de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Rengo, Karen Lorca, quien explicó que el trabajo se ha desplegado en con varias direcciones, aplicando fichas de emergencia para que los afectados puedan recibir la ayuda que anunció el Presidente de la República, así como se gestiona ayuda social para la entrega de camas, colchones, mercadería, ropa y, las necesidades que se ven en terreno. Destacó las donaciones que han hecho empresas, entre ellas Punto Maestro, la que donó 10 millones de pesos en materiales de construcción.

Karen Lorca sostuvo que junto a “Desafío Levantemos Chile” también aportarán en la reconstrucción, agregando que existe gente sin cédula de identidad, extranjeros que habitaban campamentos a quienes se les está haciendo llegar la ayuda de forma directa en los albergues, El municipio por normativa no puede entregar la ayuda si poseen sus documentos, pero se les hace llegar alimentación y calefacción.

Agrega que también el trabajo se concentra en reforzar las defensas fluviales del río, ya que se avecinan nuevas lluvias que puedan provocar nuevos desbordes. Maquinaria pesada trabaja en el cauce del Río Claro para desviar el curso y proteger a la comunidad de Popeta. Además funcionarios municipales han distribuido mochilas de emergencia en sectores como Las Rosas, Lo Cartagena, Los Gomeros y otros puntos.

Destacar que una importante ayuda entregó la empresa Sodimac por intermedio del Ejército de Salvación, para seguir trabajando en esta emergencia. Palas de excavación, palas de punta, piolet, cloro y guantes son algunos materiales que ya fueron recibidos por el municipio y serán distribuidos en los puntos de trabajo.

Interrupción Vial

Referente a los caminos, permanece interrumpido el camino H-665 que conduce a la localidad de Popeta debido a un gran socavón que existe en el sector. Equipos de Validad y Municipio se encuentran trabajando en el sector.

Además personal municipal y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Rengo trabajaron para habilitar el paso bajo nivel de calle Riquelme. Más de 100 mil litros de agua, 50 camiones con arena y sedimentos, fue parte de las labores para dejar operativo el lugar.