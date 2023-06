Marcos Fernández, operador Planta de Molienda Convencional: “Me gusta interactuar con la gente en el trabajo porque aquí somos como una familia”

Como un “facilitador”. Así se define Marcos Fernández, operador de la Planta de Molienda Convencional (PMC) de la División El Teniente.

El hombre, que lleva 18 años trabajando en la cuprífera, comenta que sus labores actuales se centran, sobre todo, en la coordinación con los equipos de aseo industrial, que se encargan de la limpieza de las grandes máquinas del proceso minero de la molienda.

¿De qué se trata su trabajo?

Hace un año más o menos, me dedico a guiar a los jóvenes de la empresa Maclean, a entregarles las pautas y requerimientos que se necesitan para la operación. Me coordino con ellos, veo lo que necesitan, hago las programaciones de las tareas, que pueden ser la limpieza de las correas, de las bombas, etcétera.

Ahora, si por alguna razón hay algo fuera del programa, alguna urgencia, informamos a la persona correspondiente y lo hacemos, pero son cosas puntuales.

También soluciono problemas y tomo requerimientos, por ejemplo, si se necesitan bloqueos eléctricos o reparaciones, el nexo con los departamentos lo hago yo. Soy un facilitador. También hice un curso de montacargas, entonces dejo cargados los tachos para los molinos de bolas para el turno de la tarde. Así que ando todo el día para arriba y para abajo.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

La relación con la gente, interactuar con ellos. Me gusta trabajar con las personas, porque somos como una familia, pasamos juntos la mayor parte del tiempo. Conversar, ayudar, instruir, dar consejos, decirles que se cuiden, es bonito. Para mí, aquí todos somos iguales, todos tratamos de ir para el mismo lado.

Yo me levanto contento para venir a trabajar porque el ambiente es bueno y tenemos nuestros tiempos, sabemos lo que venimos a hacer, es una rutina a la que nos acostumbramos.

¿Qué significa para usted trabajar en Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos?

Yo molesto a mis compañeros bomberos y les digo que gracias a Codelco tenemos los carros que tenemos. Pero me da gusto. Para mí, la planta no puede estar detenida, los 12 molinos tienen que estar corriendo, para que produzcamos y aportemos al país, porque esa es la idea.

Es un orgullo levantarme y saber que estamos contribuyendo a mejorar el país que me vio nacer, que me crió y en el que vivo. Y gracias a este trabajo puedo darle educación y buen pasar a mi hijo, que quiere ser médico.

¿Qué le dice su familia de que usted trabaje en El Teniente?

Mi señora y mi hijo se sienten orgullosos. Siempre me dicen que me cuide, que tengo una familia y que al igual que como salí de la casa, tengo que volver completo.

De forma breve ¿cómo describiría estos 18 años en la división?

Como un orgullo, con optimismo y también agradecimiento, porque tengo un buen trabajo y tengo salud. Aquí tratamos siempre de buscar la excelencia y lo demostramos produciendo los excedentes al país y cuidándonos, porque la seguridad siempre está antes que todo, no tiene precio.