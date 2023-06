Encuentran a mujer fallecida al interior de inmueble abandonado en el centro de Rancagua.

Tres son los albergues que existen en la comuna de Rengo, uno en el Gimnasio Municipal, Escuela Teresa Naretto de Nicoletti y Liceo Industrial, los que cobijan a los damnificados que dejó el frente de mal tiempo del pasado fin de semana. En diferentes sectores y colegios se continúa recolectando ayuda, siendo uno de los principales puntos de acopio las dependencias del Teatro Municipal de la comuna de Rengo. Son 121 personas las que se encuentran albergadas en Rengo, pero el número de damnificados bordea las 2 mil personas, cada uno de ellos con diferentes grados de afectación.

Se mantiene el registro de 50 viviendas destruidas, 150 con daño mayor y 200 con daño menor. Personal municipal se encuentra en sectores como La Chimba y La Isla aplicando Ficha Básica de Emergencia, Mientras que el MOP decretó la suspensión de tránsito de la Ruta H-665 que une la comuna de Rengo con la localidad de Popeta a raíz de un socavón en borde de calzada, producto de desprendimiento de tierra.

Cabe señalar que el corte se mantendrá hasta que se generen las condiciones necesarias para el tránsito seguro. Además se han llevado a cabo operativos médicos en los distintos sectores afectados. También este miércoles llegó hasta La Chimba un equipo del Registro Civil donde se realizó un operativo con el objetivo de que las personas afectadas por el temporal pudieran realizar trámites relacionados con recuperar su cédula de identidad, renovarlas o realizar otros trámites relacionados con su documentación.

Según la Directora de Desarrollo Comunitario de Rengo, Karen Lorca, la ayuda que ha llegado a los diferentes centros de acopio es derivada hasta los sectores más afectados y, se está en proceso de clasificación de la ropa, dando a conocer que lo que más se necesita en estos momentos es cloro y mercadería. El trabajo ahora apunta a desinfectar las casas por lo que otro elemento importante es la donación de escobillones. Las donaciones que se estaban recibiendo en el teatro municipal desde este miércoles estaban siendo recibidas en la escuela del sector La Isla, Emma Escobar de Lagos, callejón Chorrillos. Donaciones para animales mayores como fardos, se dispuso el colegio del sector Esmeralda.

Además, se informó que en el sector La Isla personas se han hecho pasar por voluntarios quienes han entrado a robar, por lo que el llamado es a estar atento y solicitar las credenciales correspondientes. Cuatro casas del sector La Chimba, cuyas familias se dirigieron a albergues también fueron víctima de robos en sus casas, hecho que fue denunciado por los vecinos.

ROBO EN CENTRO DE ACOPIO

Lamentablemente durante la madrugada de miércoles las dependencias del Teatro Municipal de Rengo, centro de acopio para ayuda a los damnificados, fue víctima de un robo, ya que antisociales fracturaron uno de los ventanales desde donde se llevaron ayuda que había sido recolectada, entre ello ropa y alimentos no perecibles. Se estima que el robo fue a eso de las 05:00 de la madrugada donde al menos dos sujetos rompen un vidrio del costado, para luego llevarse parte de lo recolectado. Fueron detenidos por carabineros quienes los derivaron hasta la Cuarta Comisaría.

Cabe recordar que la ayuda que se recibe en los centros de acopio se entrega a personas que se encuentran albergadas, muchos de ellos extranjeros que habitaban por ejemplo en el Campamento Galvarino, quienes no poseen documentación, lo que hace que la ayuda del Gobierno no les pueda llegar de forma directa. Quienes habitaban en campamentos se encuentran en los albergues, en su mayoría extranjeros. Desde el municipio se gestiona ayuda particular para entregarles alimentación y calefacción. También se está entregando carbón para que las familias puedan secar la humedad que existe en sus casas.

LA RUTA SOLIDARIA DE LA RISA

En los albergues de la comuna existen muchas niñas y niños quienes junto a sus familias sufren en silencio estas inclemencias, sin entender mucho lo que pasa. Es por ello que un grupo de voluntarios, artistas del teatro y el circo, quiso llevar alegría y risas a esas niñas y niños. Fue así como “Orejas”, “Billi One”, “Ronald” y “Oberol” han llegado a entretener a los menores con el fin de que se olviden por un momento de los difíciles momentos por los que pasan junto a sus familias. La alegría, la risa y la entretención es muy importante que estén presentes en estos momentos tan complicados para así poder iniciar la etapa de reconstrucción y recuperación de sus cosas con mucho optimismo.