Roban ayuda para damnificados

Entrando a una nueva temporada de frío en el hemisferio sur es importante estar preparado para afrontar las bajas temperaturas que caracterizan a esta época del año, y sobre todo en países como Chile donde el clima puede ser extremo en una buena parte del territorio, especialmente hacia el sur.

Un repaso de algunas de las prendas y accesorios básicos para este invierno es todo lo que necesitas para mantenerte a salvo de las heladas de la mañana y la noche, mostrándote a la moda mientras evitas que tu cuerpo se congele. Y como las tendencias son dinámicas, hay algunos clásicos acompañados de novedades de este año o que intentan convertirse en nuevos básicos.

La conclusión es que si piensas que tu armario no está completo, deberías apurarte a comprar estas opciones antes de que sea tarde y te arrepientas de no tenerlas en una jornada fresca.

De hecho, varias de las alternativas son también útiles en las estaciones intermedias, en las que las temperaturas pueden bajar de sorpresa y tomarte de imprevisto. Las noches de otoño y primavera resultarán más abrigadas con estas soluciones de prendas y accesorios indispensables en tu casa.

¿Cuáles son las claves de la temporada invernal 2023?

Echando un vistazo a las pasarelas internacionales, es fácil darse cuenta cuáles son las claves que marcarán la temporada invernal 2023, como han marcado la temporada otoñal del corriente año.

Por ejemplo, el polerón hombre es un producto tradicional que estuvo desaparecido durante algún tiempo pero que vuelve a estar entre los preferidos de ellos por sus ventajas como lo versátil que resulta en diversas circunstancias. Zapatillas son otro de los must en detrimento de zapatos, mientras que hay algunas marcas que se han transformado en las favoritas de los coquetos.

En líneas generales, ellos están apostando por paletas de colores muy variados, que no siempre respetan los tonos más sobrios sino que a veces se dejan llevar por elecciones más llamativas.

El beneficio, en cualquier caso, es que en portales como Falabella vas a encontrar aquellos básicos que no deberían faltarte como hallar otras ideas que probablemente no se te hubieran ocurrido. Sucederá que, después de analizar su catálogo, desarrollar nuevas combinaciones.

10 básicos para esta estación

Polerones blancos y negros

Aunque los hombres están más abiertos a elegir colores que salgan de lo habitual, es frecuente que quienes aman las ofertas polerones hombre se queden con los tonos que menos les hacen distinguir. Se diferencian de las mujeres en este punto, aunque ambos géneros comparten el amor por estos abrigados polerones. El negro en particular lidera las ventas por su capacidad de “estilizar”.

Los polerones hombre con cierre aportan una sensación de estar asentado en la vida, de ser alguien listo para todo tipo de eventos y que no le teme a nada. Por otro lado, los polerones cuando son color blanco atraen la luz, por lo que puedes escogerlos si quieres sentirte cerca de los rayos del sol.

De estos artículos vas a requerir al menos un par para alternarlos según el pantalón y el calzado. Uno negro, uno blanco y otro de algún color un poco más vivo deberían ser suficientes.

Jeans de un sólo tono

Si bien la recomendación para los hombres es la de utilizar un jean de corte regular, todo dependerá del gusto de cada uno y de cómo se sienta cómodo. No obstante, el invierno no es una buena época para los fanáticos de los jeans rotos, con adornos o desmanchados. Mejor dejarlos para el verano.

Lo más importante es que el jean sea de la talla correcta, porque muchos hombres cometen el error de no interesarse en ello y terminan poniéndose vaqueros demasiado ajustados u holgados. Tienen que quedar del lado justo y el cinturón debería ser sólo un complemento estético.

Blazers

Imprescindibles del armario femenino desde hace al menos una década, los blazers son la mejor compañía para una salida formal, ya sea una reunión de trabajo o una primera cita con tu chica.

Brindan seriedad sin ser aburridos, y hay múltiples modos de combinarlos para que se luzcan. Desde zapatillas hombre Skechers hasta zapatos marrones, se llevan bien con cualquier atuendo.

Al igual que para los jeans o cualquier clase de pantalón, tienen que ser de la talla indicada. Blazers de tallas inferiores o superiores a las que corresponden pueden verse realmente muy mal.

Abrigo trentch

Habrá días o noches en las que un polerón no alcance y tengas que sumarle un abrigo estilo trentch. Son indispensables desde el otoño en el sur de Chile y puedes encontrarlos en varios materiales.

Al menos deberías tener uno impermeable, y más si resides en algunas de las regiones lluviosas. Resisten muy bien el paso del tiempo, por lo que es una inversión que se hace una vez en la vida.

Los tonos más populares en abrigos trentch son los mismos con fama en los entornos laborales. Negro, gris y en algunos casos azul deberían ser los que priorices en virtud de tu estilo.

Zapatillas

Si las zapatillas son las mejores amigas del invierno por su confort y comodidad, hay modelos que destacan por sobre los demás como las zapatillas Skechers hombre, teniendo en cuenta que es una de las marcas más prestigiosas dentro de esta categoría de productos para los pies. Las zapatillas actualmente son aceptadas en prácticamente todos los looks, así que vale la pena invertir allí.

Con unas Skechers hombre de color negro vas a completar outfits para eventos muy diversos. Puedes lucirlas con un jean; o decantarte por unas blancas para eventos como casamientos. Seguramente hayas visto que incluso los jugadores de fútbol usan zapatillas deportivas.

De más está decir que si entrenas son una elección sin defectos, ideal para ir al gimnasio cada día. Son perfectas por sus suelas que evitan los deslizamientos y sus plantillas sumamente acolchadas.

Pantalón de vestir

Los pantalones de vestir no requieren de tanta explicación porque siempre hay que tener varios.

Más que nada si trabajas en una oficina, necesitarás uno por cada día de la semana como mínimo. Los colores neutros son los más atractivos y, de nuevo, lideran el negro, el gris y algunos azules.

Busca opciones comunes y corrientes o pantalones de vestir con elástico en la cintura, una buena alternativa en caso de que tengas algunos kilos de más y quieras disimularlos sin esfuerzo.

Cardigans

Otra de esas prendas que son encantadoras en hombres y en mujeres por lo bien que quedan puestas. Los cardigans protegen del frío pero no son tan pesados como otros abrigos y por eso resultan interesantes en los días de clima más templado. Y los hay de varios materiales y colores.

Los cardigans cortos son los que deberías escoger si vas a llevar un pantalón de vestir; mientras que los cardigans largos son los que deberías escoger si vas a llevar un pantalón informal o un vaquero.

Éstos ayudan a lucir mejor la figura y disimulan los defectos. Asimismo dan una imagen moderna.

Gorros y guantes

Tener la cabeza abrigada, haciendo especial hincapié en las orejas, influirá en tu sensación de frío. Los gorros son baratos, puedes llevarlos en el auto y tenerlos a disposición cuando debas recurrir a un accesorio adicional a tus abrigos. Lo mismo podría decirse con los guantes, con la salvedad de que los modelos de guantes suelen ser más variados así que decidir te podría ocupar más tiempo.

Sweaters

Los sweaters tampoco merecen mucha presentación porque desde hace décadas son un regalo obvio para hacerle a un ser querido durante la etapa más fría del calendario. Los sweaters con puños, más que ningún otro, son ideales como básicos porque no condicionan tanto el resto de las vestimentas.

Los colores son casi infinitos aunque los neutros tienden a quedar bien porque los sweaters normalmente se usan en reuniones con personas cercanas, encuentros serios pero relajados.

Botines

Si cae nieve o el suelo está un poco resbaladizo, nada mejor que unos botines con suela confiable. Gracias a sus tacones y su altura podrás caminar con mayor firmeza incluso en suelos húmedos. También protegen mejor de las bajas temperaturas y combinan sin inconveniente con un jean.

La mayoría de los botines son marrones, pero los hay desde más claros hasta más oscuros.

Gnomo, una de las marcas que más crecen en ventas

Amén de todo lo dicho hasta aquí, hay algunas colecciones que parecen interesar especialmente a un público cada vez más demandante y exigente con los artículos que compran, como Gnomo.

El catálogo de Gnomo Wear es uno de esos en los que tienes todo lo que hace falta en invierno. Desde gorros hasta chaquetas, pasando por otros accesorios como billeteras en varios colores. Polares, impermeables y otros productos típicos de la moda en días frío son los verdaderos protagonistas de su propuesta para el otoño/invierno 2023, una que no puedes descartar.

Y otro detalle no menor es que la Gnomo tienda en la web de Falabella tiene muchos descuentos. Dedicarle unos minutos es más que suficiente para quedarte con algunas de las ofertas disponibles. Es un consejo que te ayudará a estar ajeno a las bajas temperaturas y sin gastar de más.

¿Qué dicen los expertos?

Nick Wooster, un consultor de moda que trabajó para firmas internacionales como Ralph Lauren, Calvin Klein y Barneys, y es reconocido en el ambiente por su cuenta de Instagram en la que da variados tips sobre cómo deben vestirse los hombres. Miles los siguen por esos trucos y avisos.

En una entrevista reciente argumentó que “no se trata del diseñador o la marca, se trata de lo que funcionará en su presupuesto y estilo de vida”, y puso el ejemplo de quien es abogado o banquero, una persona que debería “invertir en el mejor traje que pueda pagar y que sea más favorecedor para su complexión” porque de cómo se vea a los ojos de los demás será el éxito que logre.

En resumen, éstas son algunas de las sugerencias en prendas y accesorios que deberías leer para que el invierno no te sorprenda sin abrigo. Temporales e intensos fríos en otros inviernos en Rancagua hacen creer que éste no será muy distinto a aquellos, y lo mejor es comprar lo que aún no tienes.

Los artículos de moda de invierno duran más que los de verano, y si bien son relativamente más caros los vas a poder utilizar durante años y años hasta que debas reemplazarlos por otros.