Colegios municipales de Rancagua realizan campañas de recolección para estudiantes afectadospor las lluvias

“No podíamos estar ausentes ni ajenos al drama que se vive en el país”, asevera el presidente del CDSC Los Desordenados, Jorge Abrigo. Este escueto pero sincero mensaje, es el inicio de un discurso repleto de emotividad respecto al drama que ha significado el temporal de lluvia, sobre todo para los habitantes de la Región de O’Higgins.

Aunque Rancagua, ciudad cuna de la institución, no fue de las más afectadas, siempre hay puntos indefensos que sufren los embates del clima. Como es tradición y sin mediar conflicto alguno, los socios del club se organizaron para ir en ayuda y auxilio (aporte en alimentos) del campamento Río Loco.

Adherentes y simpatizantes, viejos cracks y patrulla juvenil, unieron esfuerzos para respaldar a los vecinos y vecinas de este sector, que a pesar del desarrollo social, aún no encuentran un lugar digno para vivir y criar a sus hijos.

“En ellos y ellas, vemos el dolor que traspasa nuestros huesos. Sabemos que no lo pasan bien y por eso, esta pequeña cooperación puede ser un aliciente para que salgan adelante. Tenemos muy claro que con esto no solucionamos sus problemas, pero quizás alivianamos su carga de sufrimiento”, comenta Abrigo.