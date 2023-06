Don Agustín Ross Edward regaló un hermoso balneario a Pichilemu

Con la misión de abordar a la brevedad los desafíos productivos después de la emergencia climática vivida desde la semana pasada, llegaron a la región de O’Higgins los ministros de Economía, Nicolás Grau, la titular del Trabajo, Jeannette Jara y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para recorrer las zonas más devastadas.

Con la finalidad de levantar el sector productivo es que los titulares de estas tres carteras anunciaron el inicio de un catastro de emergencia para ir en ayuda de los sectores de la producción mipyme y agrícola. Dicho instrumento buscará realizar un diagnóstico de daños y servirá de insumo para el diseño de un paquete de políticas y ayudas que busca la pronta reactivación.

Hoy los desafíos productivos especialmente en el mundo agro, son dirigidos hacia la pequeña y mediana agricultura. Es por eso que este martes se decretó Emergencia Agrícola entre las regiones de Valparaíso a la del Biobío. “Ya está en movimiento la ayuda en forraje y alimentación donde se incluirá al sector apícola afectado. Los Prodesal de INDAP están en todos los territorios ya están trabajando”, repasó el ministro Valenzuela resaltando el trabajo que ya está realizando su cartera.

El secretario de Estado también recalcó que los actores que tienen más aporte a la seguridad alimentaria del país y que se han visto afectados, “ellos escalan al Ministerio de Economía en este catastro que incluye también a formalizados, incluso a apicultores y ganaderos que se han visto afectados”. Y dijo que “todos los servicios MINAGRI están trabajando y harán recomendaciones técnicas. Todos los pronósticos meteorológicos dicen que esto podría volver a ocurrir de aquí a septiembre. Por lo que pedimos que en los aportes que se entregarán exista la seriedad en no ocuparlos en lugares de muy probable inundación”.

A lo anterior sumó que la Comisión Nacional de Riego también va a aportar con lo suyo con las asociaciones de regantes en lugares donde existe agricultura familiar campesina, “lugares donde están completamente embarrados y si no limpiamos luego puede haber otra lluvia o más daño en terrenos agrícolas y en caminos. También estamos coordinando en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. El SAG también ocupa un rol muy importante con el Colegio de Veterinarios preocupándonos de los animales en el mundo rural”, resumió Esteban Valenzuela.

CASTRASTRO DE EMERGENCIA

El Catastro de Emergencia Productiva se aplicará, por al menos tres semanas, en todas las comunas que hayan tenido algún grado de afectación y se nutrirá de dos fuentes de información, la Ficha de Emergencia de Empresas y Cooperativas del Ministerio de Economía (MINECON) y la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria a cargo del Ministerio de Agricultura (MINAGRI). El objetivo de ambas fichas será la cuantificación del daño en empresas, productores y cooperativas afectadas directamente por las inundaciones, así como la caracterización de dichas unidades productivas. Para esto, se solicitará a todas las personas, naturales y jurídicas la información acerca de sus negocios, como RUT, actividad económica e inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, entre otros. También una declaración de daños directos producto de la catástrofe, en términos materiales y/o monetarios.

El MINECON estará a cargo de levantar la información de empresas y cooperativas no silvoagropecuarias formales, y de personas naturales y jurídicas con inicio de actividades de primera categoría, cuyas actividades principales no sean de carácter silvoagropecuario. Por su lado, MINAGRI levantará información de productores, cooperativas agrícolas y empresas silvoagropecuarias formales e informales. Esto incluye personas naturales y jurídicas con inicio de actividades de primera categoría, así como personas naturales que no han iniciado actividades de primera categoría.

Toda esta información se cruzará administrativamente con los registros de afectación a hogares levantados a través de la FIBE, en una instancia interministerial liderada por el Desarrollo Social que contempla un registro único de afectación y ayudas entregadas. Además, contará con la colaboración de los equipos regionales de CORFO, SERCOTEC, SERNATUR e INDAP, en coordinación con los municipios de las zonas impactadas por el sistema frontal.

“Este es un paso crucial e indispensable para poder proteger la producción del mundo agrícola que es fundamental, no sólo por los bienes que de allí se proveen, ya que su producción alimenta a todo este país, sino que también por los puestos de trabajo y por la importancia que tienen en el día a día para dar tranquilidad a cada una de las familias”, dijo al respecto el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau.

“Las MiPymes que se han visto afectadas necesitan el respaldo y el apoyo del gobierno. La gente vive de su esfuerzo y de su trabajo, y por eso que la activación económica es tan fundamental para poner en pie nuestras comunas que hoy día han sido tremendamente afectadas. Así que confiamos en los ministros Valenzuela y Grau que van a estar preocupados de quienes tienen pequeñas empresas y por supuesto, van a estar preocupados de nuestros agricultores y agricultoras”. (Alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes, sobre la importancia del catastro para apoyar a los emprendedores de la zona)

Ministro Valenzuela sobre precios en verduras: “Va a haber afectación puntual”

Arica y el norte está surtiendo de verduras al resto del país, por lo que el ministro Esteban Valenzuela desestimó un alza sostenida de los alimentos durante este periodo. Incluso en el norte Chico, Coquimbo y Ovalle, o productores de la zona central que vía invernaderos pueden proveer con verduras. Sin embargo, agregó el jefe de cartera, “ha habido afectación y por tanto, de manera acotada, hay productos de temporada que en la zona orillera, entre el Mapocho y el Itata, han tenido daño. Por ejemplo, el Río Claro se llevó producción de brócoli, perejil, acelga y parte del cebollín en Salsipuedes, y en algunos productos específicos como las lechugas que no se pueden guardar, a diferencia de las frutas que sí se pueden guardar y abastecer durante el invierno”.