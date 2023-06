Pareja boliviana pudo haber recibido a su bebé en medio del agua y lodo

Con el paso de días, se han ido conociendo diferentes de historias cuyos protagonistas son personas que fueron víctima de la inclemencia de la lluvia, quienes debieron dejar lo poco que tenían y ser derivados hasta albergues que se habían dispuesto en la comuna de Rengo. Una de estas historias la protagonizó Yolanda junto a su pareja Raúl, ambos bolivianos, quienes vivían en el campamento Galvarino del sector La Isla.

Fue así como el primer día de la emergencia la Dirección de Desarrollo Comunitario de Rengo recibió en el albergue dispuesto en la Escuela Teresa Naretto de Nicoletti a la pareja. Ella embarazada a punto de dar a luz y, que producto de la crecida del Rio Claro, habían perdido gran parte de sus pertenencias. Alcanzó a estar un par de días en el albergue donde comenzó con contracciones, por lo que al estar en la fase final del embarazo, fue derivada hasta el Hospital de la comuna, donde el miércoles último comenzó con su trabajo de parto.

Se trata de una familia muy humilde, quienes llegaron a la comuna de Rengo el año pasado y, al no tener mayores oportunidades de permanecer en un lugar más cómodo, se instalaron en el campamento Galvarino, muy cercano al Rio Claro. Lo devastador del temporal hizo que perdieran gran parte de lo que tenían debiendo dejar un sector que es muy difícil que se vuelva a habitar.

Debido a lo poco que poseen, es que el Municipio de Rengo inició una campaña para recibir al niño como corresponde. Es por ello que se recolectaron pañales, ropa, un ajuar, trabajo realizado también junto a dirigentes vecinales. Además la ropa de recién nacido que ha llegado a los centros de acopio de Rengo fue separada para el bebé y sus papás.

Se indicó que quienes puedan entregar ayuda para la familia la pueden hacer llegar al albergue de la Escuela Especial Teresa Naretto de Nicoletti, ya que lamentablemente la pareja llegó sin nada al albergue. Bañera, mamadera, mitones, chupete, gorritos, guantes, todo es bienvenido para la familia, puesto que lamentablemente deben empezar ahora junto a su primer hijo, ojalá ropa en buen estado. También la empresa privada entregó su aporte. Fue así como la multitienda, San Antonio, entregó un coche para la pareja.

Finalmente el niño nació la noche del miércoles luego de que su madre estuvo dos días en trabajo de parto. Fue por cesárea con un peso de 4 kilos 20 gramos. Aún no tiene nombre. Dato no menor, es que no poseen su situación migratoria regularizada para estar en el país, por lo que desde el municipio comenzarían a asesorarlos en ese aspecto. Esta situación hace que no puedan recibir la ayuda directa del Gobierno, por lo que cada cooperación que puedan recibir es bienvenida.

La encargada de Desarrollo Comunitaria del Municipio de Rengo, Karen Lorca, dio a conocer que si bien se le gestionó un lugar donde poder estar junto a su bebé en Rancagua, la madre no quiere irse de Rengo y quiere volver a su casa, situación que debe ser evaluada teniendo en cuenta en las condiciones que quedó el campamento, donde reina el barro y la humedad.

Actualmente la madre y su hijo se encuentran en perfecto estado y, el Programa Chile Crece Contigo, operó con toda normalidad, ya que la paciente y su bebé recibieron todo el ajuar, al igual que todas las gestantes del hospital.