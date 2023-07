Brian Blando se tiene fe.

Con nuestro medio se comunicó Natalia Lorca, madre de Matías Pino, tenimesista paraolímpico renguino, quienes viven en el sector La Chimba, sector muy afectado por la lluvia. Fueron afectados por el desborde del Río Claro, pero el tema que les preocupa es que sus casas están en un pasaje donde producto del desborde de un canal hizo que se formara un socavón de casi un metro, el que impide que los vehículos puedan salir.

Si bien pueden salir caminando con dificultad, este callejón es el único acceso que tienen seis familias con niños y adultos mayores. El problema de los vecinos es que no pueden sacar sus vehículos y, en el lugar, existen tres adultos mayores que deben asistir a médicos, así como existe un vecino que posee colectivo, no pudiendo trabajar desde el día de la emergencia.

Los vecinos conversaron con los dirigentes del APR, Agua Potable Rural, la que se ubica en el mismo lugar, quienes les señalaron arreglaran el camino, pero la idea es hacer un arreglo definitivo, sin embargo, por ahora se requiere un arreglo provisorio, rellenar el socavón para poder sacar los vehículos en caso de emergencia.

Desde el municipio de Rengo se les informó que se trataría de llegar con maquinaria para rellenar el socavón, sumado a que los vecinos creen que también tienen el derecho de sacar el barro y las piedras de sus casas. La situación afecta a cerca de 30 personas, quienes esperan tener una solución provisoria para poder sacar los vehículos, poder trabajar y dejarlos en lugar donde tengan disposición de ellos de forma inmediata. “Son seis familias con adultos mayores con enfermedades crónicas, dos niños TEA y un adulto mayor con demencia senil, hay familias que no pueden trabajar, ya que el auto que es el sustento familiar, no se puede sacar, este es un grave problema social que no puede esperar, en este momento no puede entrar una ambulancia, tampoco pueden entrar máquinas a sacar el barro, nuestras casas son las más cercanas del río por lo tanto las más afectadas”, dijo la vecina.