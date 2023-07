Excursión del Colegio Tuniche a las dependencias de Diario El Rancagüino

Por Ignacio Parada, CEO y fundador de Bioelements



Durante las últimas lluvias que se registraron en la zona centro y sur del país, los

noticieros de televisión y las redes sociales se llenaron de imágenes con calles y

pasos bajo nivel inundados, pero sin duda, el aumento del caudal en el Río Mapocho

y los desbordes que se generaron en algunos sectores fueron los protagonistas.

El problema es que estos hechos no se debieron únicamente a causas naturales,

sino también debido a los aluviones de basura y plásticos presentes en las orillas del

río, lo que hizo colapsar su cauce. De hecho, autoridades del Ministerio de Obras

Públicas estimaron que al menos 700 toneladas de escombros fueron retiradas a lo

largo del río Mapocho en los trabajos de emergencia, y que el tránsito hacia

Valparaíso en la ruta 68 fue suspendido por esta misma razón.

Hay más de un problema que podemos identificar en esta situación. El primero es la

falta de conciencia de quienes utilizan los ríos como vertederos sin medir las

consecuencias que esto puede traer al medio ambiente. Y otro factor importante

tiene que ver con la composición misma de los escombros.

Gran parte de ellos consiste en plásticos, uno de los materiales que más tiempo

necesita para descomponerse y que más daño genera en el ecosistema. Se estima

que el plástico puede tomar entre 100 y 1000 años para llegar a degradarse

totalmente y según las Naciones Unidas, representa el 85% de los residuos que

llegan a los océanos. Incluso se proyecta que para 2040 dichos volúmenes podrían

triplicarse, alcanzando los 50 kilos de plástico por metro de costa en todo el mundo.

Por eso, urge atacar este conflicto desde diversos frentes. La educación es clave

para que las personas comprendan la importancia de cuidar nuestro habitat natural

y en paralelo, como sociedad tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo que

considere el uso de materiales compostables que deriven en basura biodegradable

en todo tipo de ambientes, incluyendo vertederos, composteras y lugares acuosos.

En este contexto, los bioplásticos se están convirtiendo en una alternativa

sustentable al plástico convencional, con ventajas como poder ser reciclados en

plantas cuyo sistema de enfriamiento sea a base de aire y no de agua. Además,

disminuyen los riesgos de acumulación de basura y la dependencia de combustibles

fósiles, gracias a que son fabricados a partir de fuentes renovables y son capaces

de biodegradarse en un plazo que va desde los seis meses a los dos años. Por si

fuera poco, los bioplásticos registran una huella ambiental más baja debido a que

durante su producción generan menos emisiones de gases de efecto invernadero y

requieren de menor energía.

Este potencial sustentable puede ser aprovechado de manera positiva por el sector

privado especialmente hoy en día, cuando se habla con frecuencia del desarrollo

empresarial sostenible, donde el eje ya no pasa sólo por la búsqueda de rentabilidad

financiera, sino que se busca que la actividad corporativa cree impacto en tres

dimensiones: social, económica y ambiental. La meta de cada organización debería

enfocarse en entregar soluciones concretas a problemas que afectan a la sociedad y

cambiar la manera en que se hacen las cosas con la aplicación de innovación y

tecnología. Y en este sentido, cambiar los plásticos por opciones igualmente

efectivas pero más sustentables, es una excelente manera de transformar la

industria y cuidar nuestro planeta.

Gestionar adecuadamente los residuos es un factor fundamental para evitar la

acumulación de basura en los ríos, independientemente del material utilizado. Pero

cuando tenemos a la mano una opción más sustentable y eficiente, lo lógico es

aprovecharla y trabajar cuanto antes en aumentar los índices de basura

compostable. Los cambios no serán instantáneos, pero estaremos mejor

preparados en cada nueva temporada de lluvias.