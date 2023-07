GORE anuncia plan regional de recuperación para zonas afectadas.

Casas inundadas, pérdidas de electrodomésticos, predios agrícolas con destrucción total, desborde de aguas servidas, destrucción de jardines infantiles y escuelas son algunas de las consecuencias que trajo este sistema frontal que provocó la crecida de los ríos y producto de ello la inundación completa de localidades como Coltauco, Doñihue y Rengo.

Es por ello que, el gobernador Pablo Silva junto al Cansejo Regional han decidido entregar medidas concretas para enfrentar la contingencia originada por el desborde de los ríos Cachapoal, Claro y Tinguiririca en nuestra región. Es desde esa línea que se considerarán nuevas iniciativas a financiar por el Gobierno Regional, las que serán de carácter prioritario para su evaluación y financiamiento. Importante recordar que los Gobiernos Regionales no tienen potestad de hacer uso total de los recursos de emergencia, por lo tanto, se ha determinado redireccionar iniciativas ya aprobadas y financiar otras nuevas que sean atingentes a la emergencia por la que atraviesa nuestra región.

Ahora bien, en cuanto a las medidas estas se basan en tres ejes de intervención que son los siguientes: Apoyo en ámbito social y salud, sector productivo y agrícola, por último, a la infraestructura dañada.

Iniciativas impulsadas por el Gobierno Regional

° Programa YO EMPRENDO AVANZADO del Fosis, $1.140 millones con una cobertura de 760 beneficiarios. Esto permitirá recuperar capital de trabajo de $1.000.000 de los emprendedores y emprendedoras de las comunas afectadas.

°Recursos del 8% FNDR comunitario en salud.

°Asignación directa del 8% FNDR comunitario para las ollas comunes.

°$531 millones a través del programa YO EMPRENDO SEMILLA INCLUSIÓN con una cobertura de 380 beneficiarios, el que estará dirigido a personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores y adultos mayores.

°Programa apoyo a la Reactivación apoyo a la Reactivación de Eficiencia Hídrica, $2000 millones para la recuperación de tecnología de eficiencia en riego para el sector agrícola.

°$520 millones que se focalizarán en habilitación de obras de riego agrícola.

°Recuperación de suelos en las zonas de catástrofe.

°$200 millones para el programa de mejoramiento de suelos para usuarios de INDAP afectados por la catástrofe.

°$1.000 millones para la recuperación productiva de los usuarios INDAP.

°$600 millones para la adquisición de estanques acumuladores de agua, equipamientos de riego, materiales de riego, etc.

°$700 millones para la compra de forraje destinado al ganado.

°$185 millones para los municipios de las comunas afectadas donde podrán presentar proyectos que permitan recuperar espacios públicos.

°$674 millones para la conservación de defensas fluviales del río Tinguiririca.

°Financiamiento para la ejecución de proyectos de ejecución y conservación de defensas fluviales en los sectores más vulnerables de los ríos Cachapoal y Tinguiririca.

Silva destacó que “gracias al trabajo en conjunto que estamos realizando con el Consejo regional, hemos determinado destinar más de 15 mil millones de pesos para la reconstrucción e ir en ayuda de la emergencia, eso significa que los recursos que ya teníamos aprobados van a ser redireccionados a las comunas afectadas. Teníamos proyectos aprobados en Corfo, Sercotec, Fosis, Indap y el Sag, entre otras instituciones y todos esos recursos van a ser focalizados inicialmente a las comunas afectadas ya que eso permite responder con mayor agilidad, porque reitero son proyectos que ya estaban financiados, aprobados por el Gobierno Regional”. Además, menciono que “nos interesa y también nos preocupa las defensas fluviales”.

CONSEJERO LENIN ARROYO PIDE LA RENUNCIA DE LA SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS

Ante esta emergencia que recientemente atravesó nuestra región, Arroyo menciona que “todos estos días el gobernador con todo su equipo en terreno y los consejeros regionales también estuvimos desplegados en los distintos territorios y colaborando en otros que no nos corresponden por circunscripción pero allí estuvimos, bomberos, carabineros, los medios de comunicación pero donde hubo problemas fueron en las defensas fluviales en San Fernando donde se aprobaron los recursos por cerca de $800 millones de pesos pero el MOP no hizo el trabajo , entonces esa responsabilidad alguien la tiene que asumir. La Seremi, María de los Ángeles Latorre ya venía siendo cuestionada duramente por este consejero, por la situación en la Carretera del Cobre, pero lo que me parece más impresentable es que mientras todos los protagonistas del gobierno y Estado estaban en terreno, ella estaba de vacaciones en Perú porque es dejar sin liderazgo a una cartera que es tan vital”.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA REGIONAL criticó duramente ministro Esteban Valenzuela

Gerardo Contreras destacó que “la agricultura es uno de los tres ejes pilares fundamentales de desarrollo de nuestra región y es por eso que no tenemos que descuidar lo que ha sucedido, acá la parte productiva y agrícola ha sido fuertemente dañado. Está es una inversión inicial de 15 mil millones lo más probable que siguen llegando iniciativas a través de la Seremia de agricultura o por medio de Fosis, de Corfo e Indap que vayan en beneficio de nuestros agricultores.

Por su parte con respecto al ministro Valenzuela recalcó que “lamentablemente no tenemos mucha comunicación con el Ministerio de Agricultura, no sé qué está pasando, pero desde que yo asumí este rol este gobierno no ha querido trabajar con este consejo regional lo hemos canalizado a través de los servicios, pero no lo hemos hecho directamente con el Ministerio”.