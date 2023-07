“Siempre quise trabajar en minería”, confiesa Rubén Salazar (50), jefe de turno de Relaves, de la Gerencia de Tranques, Relaves y Recursos Hídricos de la División El Teniente. “Estudié ingeniería en metalurgia en la universidad y mi objetivo siempre fue la minería”.

Así, en 2007 cuando vio una oferta de trabajo para realizar labores en una empresa minera de la zona central, no dudó en postular. “No decía específicamente dónde era el trabajo y después que postulé supe que era en El Teniente y para mí eso fue una muy buena noticia, sobre todo después cuando fui seleccionado”.

¿De qué se trata tu trabajo?

Dentro del proceso minero está la concentración de cobre que genera un relave, que se deposita en el Embalse Carén. Para hacer ese transporte, entre Colón y Carén, existe una conducción o canaleta de concreto. Nosotros nos preocupamos del monitoreo y que se cumplan las políticas de sustentabilidad.

¿Cómo hacen ese monitoreo?

Tenemos una sala de monitoreo que nos permite una inspección permanente a través de sensores de nivel en la conducción de relave, para chequear que las alturas estén dentro de los márgenes normales y nos permite, además desviar el relave a depósitos de emergencia en caso de ser necesario.

También tenemos presencia en terreno para monitorear la canal y estar en contacto permanente con nuestros vecinos. La empresa MPG nos apoya en la inspección en sitio y además tenemos mucha relación con la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos de la División, trabajamos en conjunto ya que la extensión de la canal es tal, que nos hace ser vecinos de muchas comunidades.

Tenemos una responsabilidad enorme con las comunidades, por eso nuestra preocupación es permanente.

¿Qué sientes que te ha entregado la División en estos años de trabajo?

Me ha entregado mucho desde el punto de vista profesional. He avanzado bastante. Además, estando aquí me casé, tuve mis hijos… la División ha sido parte fundamental de los últimos 15 años de mi vida. Estoy muy contento.

¿Tiene algún significado especial para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos?

Sí, por supuesto. Es reconfortante saber que las utilidades de Codelco, que son producto de nuestra gestión, permiten dar una mejor vida a ciudadanos del país.

¿Qué dice tu familia sobre tu trabajo?

Mi señora Mariela y mis hijos Martín y Matilda están contentos y orgullosos. Ya están más o menos acostumbrados a mis sistemas de turno y las horas que paso con ellos las aprovecho al máximo. Martín, que es más grande, me pregunta y se interioriza en temas más técnicos y yo le explico de qué se trata la minería.