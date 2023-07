Corredor eléctrico entre Rancagua y Machalí sigue durmiendo.

Ya pasamos un Terremoto, sequías, incendios forestales , inundaciones y no son pocos los que recuerdan que fue entre los meses de Junio y Julio cuando la zona central del país se han producido intensas nevazones en distintas fechas como por ejemplo en 1955 cuando cayeron varios centímetros en Rancagua y en especial el 20 de junio del 71 cuando la región sufrió lo que nuestro diario llamó el “Terremoto Blanco” .

La preparación y la mitigación anterior a la ocurrencia de los problemas es tarea de cada uno de los habitantes y no solamente de las autoridades . Es necesario leer la historia para interpretarla desde el punto de vista de las ciencias y la tecnología para predecir los posibles daños .

No es posible seguir hablado de “desastres Naturales “ ya que la naturaleza no es responsable delo que nos sucede por ejemplo cuando construimos en el cauce de un río o a orillas del mar . Porque un acontecimiento no ha sucedido en mucho tiempo, no se puede deducir que nunca más sucederá. Un volcán inactivo no es un volcán extinguido.

Con todos los problemas actuales es bueno reconocer lo avanzado en los últimos años en nuestro país . Por ejemplo la cantidad de pérdidas humanas en un terremoto en Chile es inmensamente menor que las producidas en otros países ante sismos de igual intensidad. Ya tenemos una cultura para enfrentar las catástrofes ya conocidas, pero aún nos falta reconocer otro tipo de catástrofes que suceden a diario en nuestra Región , por ejemplo mueren más personas de infartos o accidentes de tránsito que en los mal llamados desastres naturales.

No sabemos cuándo, pero si sabemos que Chile es un país de Catástrofes por lo tanto debemos seguir perfeccionándonos en nuestro hogares y en la sociedad para estar preparados.

Luis Fernando González

Sub director